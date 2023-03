Rückzug oder nicht? – Selenskij und Armeechef Saluschny streiten über Situation bei Artjomowsk

Die Bild-Zeitung berichtet, dass es zwischen dem ukrainischen Oberbefehlshaber Saluschny und Präsident Selenskij zu einem Streit über die Lage in Artjomowsk gekommen sei. Saluschny habe vorgeschlagen, sich aus der Stadt zurückzuziehen, Selenskij habe beschlossen, sie zu halten.

Quelle: Gettyimages.ru © STR/NurPhoto

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Waleri Saluschny sind sich über die Lage bei Artjomowsk (Bachmut) uneinig, zitiert das Internetportal T-Online die Zeitung Bild. Analyse Selenskij und seine Getreuen vertuschen Korruptionsskandal – Welche Rolle spielen die USA dabei? Nach Angaben mehrerer Bild-Quellen in der ukrainischen Führung habe Saluschny Selenskij bereits vor Wochen geraten, aus taktischen Gründen einen Rückzug aus Artjomowsk zu erwägen. Die politische Führung der Ukraine habe jedoch die Entscheidung, die Stadt zu halten, für richtig gehalten. Im November vergangenen Jahres zitierte die Zeitung The Financial Times Quellen, wonach der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte gebeten worden sei, seine öffentliche Aktivität aufgrund seiner steigenden Popularität und der Spannungen mit Selenskij zu reduzieren. Sowohl Selenskij als auch Saluschny dementierten dies jedoch. Im Sommer gab es Berichte, dass Selenskij Saluschny vom Kommando der ukrainischen Streitkräfte abziehen und ihn zum Verteidigungsminister ernennen könnte. Der Präsident dementierte diese Information jedoch. Auf die Frage, wie er die Arbeit des Oberbefehlshabers bewerte, antwortete der ukrainische Staatschef: "Die wichtigste Bewertung ist, dass wir durchhalten. Also ist die Bewertung hoch." Meinung Warum will Selenskij so dringend in die EU? Selenskij bezeichnete die Lage im Osten, wo heftige Kämpfe um Artjomowsk stattfinden, als "schwierig und schmerzhaft". Gleichzeitig betonte er, dass das ukrainische Militär die Stadt nicht "um jeden Preis verteidigen und alle sterben lassen" werde, sondern "vernünftig" handeln werde. Russische Truppen versuchten, Artjomowsk einzukesseln und die Nachschubwege abzuschneiden, sagte Generaloberst Alexander Syrski, Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Ende Februar. Anfang März erklärte Jewgeni Prigoschin, der Gründer der Gruppe Wagner, dass seine Einheiten die Stadt praktisch umzingelt haben. Mehr zum Thema - Wagner-Chef Prigoschin: Artjomowsk nahezu umzingelt – Selenskij, schick deine Leute heim!

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.