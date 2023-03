Kollision: Mindestens 32 Tote und über 80 Verletzte bei Zugunglück in Griechenland

Beim frontalen Zusammenstoß zweier Züge in Griechenland, auf der Strecke Athen-Thessaloniki, sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 80 sollen verletzt sein, viele davon schwer. Nach dem Zusammenprall brannten die vorderen Waggons zum Teil aus.

Quelle: AFP © Sakis Mitrolidis

Bei einem schweren Zugunglück in Griechenland sind in der Nacht zu Mittwoch ein Güter- und ein Personenzug frontal zusammenstoßen. Nach Angaben der Feuerwehr sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sind mehr als 80 Fahrgäste verletzt worden, mehr als 50 davon hätten schwere Verletzungen erlitten und werden in Krankenhäusern behandelt. Mindestens 25 der Verletzten sollen sich in einem "ernsten Zustand" befinden, berichtet der griechische Sender ERT News. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich etwa 350 Passagiere an Bord eines der Züge. Die Kollision ereignete sich kurz nach Mitternacht in der Nähe der Stadt Larissa, rund 230 Kilometer nördlich von Athen. Nach ersten Angaben stieß ein aus Athen gestarteter Personenzug – Intercity 62 – frontal mit einem aus der Gegenrichtung, einem aus der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki kommenden Güterzug zusammen. Bei der Kollision sind mehrere Waggons entgleist. 🇬🇷 ALERTE - Des dizaines de victimes signalés après une collision entre un train de voyageurs et un train de marchandises à Tempi, dans le nord de la #Grèce (ERT NEWS). pic.twitter.com/R49GYec6n5 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 28, 2023 In den sozialen Medien kursieren Bilder und Videos von der Unfallstelle. 🔥Un #train de voyageurs est entré en collision avec un train de marchandises dans le nord de la #Grece, faisant au moins 26 morts et des dizaines de blessés.#greecetraincrash#GreeceTrainAccident#loss@YvesPDBpic.twitter.com/Lhd3ofjKzo — Didier (@LetItShine69) March 1, 2023 📹 | Passenger train with around 400 passengers collides with cargo train in #Greece's Larissa.pic.twitter.com/IGXDhnpsZT — EHA News (@eha_news) March 1, 2023 Die vorderen Waggons beider Züge wurden durch den Aufprall geradezu zusammengefaltet und brannten zum Teil aus, wie Drohnenaufnahmen im griechischen Staatsfernsehen sowie Bilder vom Unglücksort zeigen. Costas Agorastos, Gouverneur der griechischen Region Thessalien, sagte gegenüber griechischen Medien: "Es war ein sehr gewaltiger Zusammenprall. Dies ist eine furchtbare Nacht (…) es ist schwierig, den Schauplatz zu beschreiben." Die Vorderseite des Zuges sei zertrümmert, ergänzte Agorastos. Kräne und spezielle Hebegeräte werden herbeigeschafft, um die Trümmer zu räumen und die Waggons zu heben. "Rund um die Unfallstelle liegen umher geschleuderte Trümmerteile", so Agorastos. Er fügte hinzu, dass etwa 250 Überlebende, die nicht oder nur leicht verletzt wurden, mit Bussen ins 150 Kilometer weit entfernte Thessaloniki gebracht worden seien. "Die Such- und Rettungsaktion dauert an", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfernsehen. Mit Kränen und anderen schweren Geräten versuchen die Retter, die entgleisten Waggons zu heben, um nach Überlebenden und Opfern zu suchen, wie Reporter vor Ort berichteten. "Die meisten Verletzten haben Kopfverletzungen, gebrochene Becken, Arme und Beine. Es gibt leider zahlreiche Menschen, die noch in den Trümmern sind", sagte ein Mitglied eines Rettungsteams Reportern vor Ort. Ein Überlebender schilderte gegenüber Medien, dass im Personenzug nach dem Zusammenstoß Feuer ausgebrochen sei. Er fügte hinzu: "Es herrschte Chaos und ein Höllenlärm. Wir haben mit unseren Koffern die Fensterscheiben eingedrückt und sind in der Dunkelheit tastend aus unserem Waggon gegangen." Am Mittwochmorgen liefen die Bergungsarbeiten mit Kränen und schwerem Gerät und auch mit Spürhunden weiter. Der für den Abschnitt zuständige Eisenbahnchef sei bereits festgenommen worden, hieß es im Staatsfernsehen. Die Ursache des Zusammenstoßes ist nach wie vor unklar. Mehr zum Thema - Ohio-Zugunglück: "Die Menschen haben viele Fragen"

