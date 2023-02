Transnistrien: Russisches Verteidigungsministerium erwartet "Provokationen" durch Kiew

Moskau warnt vor möglichen Provokationen vonseiten Kiews in Transnistrien. Ukrainische Saboteure planten die Inszenierung einer russischen Invasion, hieß es. Die moldawische Regierung hat die Bevölkerung zur Ruhe aufgerufen.

In Transnistrien erwartet das russische Verteidigungsministerium laut eigenen Angaben, "bewaffnete Provokationen" durch die ukrainischen Streitkräfte und das nationalistische Regiment "Asow". Weiter hieß es, Kiew plane die Inszenierung einer russischen Invasion mithilfe ukrainischer Saboteure in russischen Militäruniformen. Man beobachte die Situation an der transnistrisch-ukrainischen Grenze und sei bereit, zu reagieren, so das Verteidigungsministerium. Die moldawische Regierung in Chișinău rief unterdessen die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und nur die offiziellen moldawischen Quellen zu verfolgen. Man arbeite mit den ausländischen Partnern zusammen und werde die Bevölkerung umgehend informieren, wenn dem Land Gefahr drohe. Seit dem Zerfall der Sowjetunion ist die Republik Transnistrien de facto unabhängig, wird international aber nicht anerkannt. Seitdem erhält Transnistrien wirtschaftliche und militärische Unterstützung von Russland. Zur Zeit der Sowjetunion war Transnistrien Teil der Sowjetrepublik Moldawien. Mehr zum Thema – Peskow mahnt Moldawien zur "Vorsicht" bei Bewertung der Transnistrien-Frage

