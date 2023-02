Militäranalyst: NATO-Budget ist nicht auf Konfrontation mit Russland ausgelegt

Die militärische Unterstützung der Ukraine hat die Waffenvorräte der NATO-Staaten erschöpft, sodass das Bündnis bei der weiteren Hilfe für Kiew vor einem ernsthaften Problem stehen könnte. Dies erklärte der britische Militäranalyst Sean Bell in einem Interview.

Quelle: Legion-media.ru © Kirchner-Media

Die Nordatlantische Allianz (NATO) könnte mit echten Schwierigkeiten konfrontiert werden, da ihr die Waffenvorräte wegen der Militärhilfe für die Ukraine ausgehen, sagte der britische Militäranalyst Sean Bell im Gespräch mit dem TV-Sender Sky News. Die NATO habe nie einen Krieg dieses Ausmaßes geplant und könnte Probleme damit haben, ihr derzeitiges Maß an Unterstützung für Kiew aufrechtzuerhalten, hieß es. Kein einzelnes Land sei in der Lage, das zu tun, dafür müsse man künftig koordiniert handeln. Zudem hob Bell hervor, Russland habe seine Industrie mobilisiert, um seine Flugzeugbestände auf ähnliche Weise aufzufüllen, wie es Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs getan hätte. Zugleich betonte er, der Westen habe es versäumt, dasselbe zu tun. Und weiter: "Wir haben unsere Waffenbestände geleert, was inakzeptabel ist, wenn sich der Krieg über viele Jahre hinauszögert. Wir müssen einen glaubwürdigen Plan zur Stärkung der nationalen Industrie entwickeln, um die Ukraine mit der für ihren Sieg erforderlichen Menge und Qualität von Waffen zu versorgen." Analyse Die Welt fängt an, die NATO als Konfliktpartei in der Ukraine zu sehen Moskau hat den kollektiven Westen wiederholt aufgefordert, die Ukraine nicht mit modernen Waffen "vollzupumpen", und davor gewarnt, dass die laufende Militärhilfe die Kampfhandlungen nur verlängern und den einfachen Ukrainern mehr Leid zufügen werde, anstatt den Ausgang des Konflikts zu ändern. Der russische Außenminister Sergei Lawrow stellte fest, die NATO sei bereits direkt in den Konflikt verwickelt – nicht nur durch immer weitere Waffenlieferungen, sondern auch durch die Ausbildung der ukrainischen Armeeangehörigen in den Mitgliedstaaten. Auch der Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte, dass sich der Konflikt in der Ukraine "in einer Aufwärtsspirale" entwickle und die Involvierung der Nordatlantischen Allianz zunehme. Er wies außerdem darauf hin, dass viele Länder der Illusion verfallen, dass die Ukraine auf dem Schlachtfeld erfolgreich sein könnte. Laut Peskow sei dies ein "dramatischer Irrtum", den der Westen noch mehrmals bereuen werde. Mehr zum Thema - Die Welt fängt an, die NATO als Konfliktpartei in der Ukraine zu sehen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.