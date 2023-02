Polnischer Präsident nennt Bedingung für russischen Sieg in der Ukraine

Wenn die Ukraine in den kommenden Wochen keine Militärhilfe erhalte, werde Russland gewinnen, sagte der polnische Präsident Duda. Er kritisierte zudem die Bereitschaft der Vertreter der Republikanischen Partei in den USA, Zugeständnisse für den Frieden zu machen.

Quelle: Gettyimages.ru © Mateusz Wlodarczyk

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro erklärt, dass das russische Militär in der Ukraine siegen könnte, wenn die westlichen Länder die Militärlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte verzögerten. Der Text ist auf seiner Webseite veröffentlicht. Duda warnte: "Wenn wir in den kommenden Wochen keine militärische Ausrüstung in die Ukraine schicken, könnte Putin gewinnen. Er kann gewinnen, und wir wissen nicht, wo er aufhören wird." Kanada: Erster Leopard-2-Panzer auf dem Weg in die Ukraine Die Journalistin erinnerte den polnischen Präsidenten daran, dass Umfragen zufolge viele Anhänger der Republikanischen Partei in den USA bereit seien, Russland einen Teil der Ukraine als Gegenleistung für die Beilegung des Konfliktes zu überlassen. Duda lehnte ein solches Szenario ab und sagte, dass nur die Ukrainer über derlei Fragen entscheiden könnten. Und wenn "jemand Russland ein Gebiet als Zugeständnis geben will, soll er sein eigenes geben." Gleichzeitig vertraue Duda "auf die Verantwortung derjenigen, die in Washington Entscheidungen treffen", denn "die US-amerikanische Hilfe ist die größte von allen." Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, kommentierte die Äußerungen des polnischen Präsidenten Andrzej Duda mit den Worten, westliche Waffenlieferungen würden der Ukraine nicht zum Sieg verhelfen, der Westen müsse nur Buße tun. Auf ihrem Telegram-Kanal schrieb sie: "Die Verlorenen, es wird ihnen nicht helfen. Das macht es nur noch schlimmer. Das Sündenbekenntnis ist der einzige Ausweg für den Westen." Wladimir Putin hatte wiederholt von der Unvermeidlichkeit eines russischen Sieges in der Ukraine gesprochen. Im Januar 2023 sagte er: "Es gibt einige Dinge, die nicht verschwunden sind und die unseren Sieg untermauern. Es ist die Einheit und der Zusammenhalt des russischen und allgemein multinationalen Volkes Russlands, es ist der Mut und das Heldentum unserer Kämpfer." Der russische Präsident glaubt, dass eine neue Ära, eine neue Etappe der Weltgeschichte "anbricht". Mehr zum Thema - Acht Gründe, warum die USA kein Interesse an Frieden in der Ukraine haben

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.