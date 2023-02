"Die Panzer werden keine Wirkung haben" – Wird die NATO weiter eskalieren, und mit welchem Zweck?

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat den verschwiegenen Teil der des Krieges in der Ukraine laut ausgesprochen, ob ungewollt oder bewusst, aber der Westen führt tatsächlich "einen Krieg gegen Russland", und sein Stellvertreterstaat, die Ukraine ist dabei zu verlieren. Nun sollen Panzer die Wende bringen, doch daran glaubt kein seriöser Militärexperte.

RT-Moderator Peter Lavelle spricht in seiner Sendung "CrossTalk" über die Hintergründe des Krieges und die deutsche Rolle dabei mit Martin Jay, einem preisgekrönten Journalisten und Kommentator, und Maxim Sutschkow, dem Direktor des Zentrums für fortgeschrittene Amerikastudien am Moskauer Institut für Internationale Beziehungen.

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

