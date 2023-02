Polen will seine Ölkäufe aus Russland im Februar reduzieren

Die Zeitung Bloomberg hat von Polens Plänen erfahren, seine Ölkäufe aus Russland im Februar zu halbieren. Der Nachrichtenagentur zufolge wird Polen im Februar 220.000 Tonnen Öl aus Russland kaufen, während es im Januar 500.000 Tonnen russisches Öl gekauft hat.

Quelle: Gettyimages.ru © Patrick Pleul

Polen wird im Februar die Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline aus Russland von 500.000 Tonnen im Januar auf 220.000 Tonnen reduzieren, berichtete die Zeitung Bloomberg unter Berufung auf Quellen. Wie die Nachrichtenagentur behauptete, ist dies darauf zurückzuführen, dass das polnische Erdölraffinerieunternehmen Orlen beschlossen hat, den Vertrag mit der russischen Rosneft nicht zu verlängern und nur den Vertrag mit der russischen Tatneft fortzusetzen. Laut TASS wird dieser Vertrag im Dezember 2024 auslaufen. Orlen erklärte gegenüber Bloomberg, dass 90 Prozent des Rohöls, das in seinen Raffinerien verarbeitet wird, von anderen Lieferanten als Russland stammen wird. Der polnische Fernsehsender TVP hatte im Dezember 2022 unter Berufung auf den Pressedienst von Orlen berichtet, dass das Unternehmen einen seiner langfristigen Verträge mit russischen Öllieferanten, der im Januar ausläuft, nicht verlängern wird, und dass ein anderer Vertrag nach der Verhängung von Sanktionen gegen Russland nicht mehr gelten wird. Orlen nannte keine konkreten Unternehmen. Alexander Nowak: Russische Ölexporte sind trotz Sanktionen gegen Russland stabil Im November 2022 hatte Polen erklärt, dass gegen beide Druschba-Zweige (der nördliche geht nach Polen und dann nach Deutschland, der südliche in die Tschechische Republik, Ungarn und die Slowakei) Sanktionen verhängt werden sollten. Reuters schrieb, dies sei auf die Weigerung Warschaus zurückzuführen, eine Geldstrafe für eine mögliche Vertragskündigung mit Tatneft zu zahlen. Im Dezember 2022 teilte ein anderes russisches Unternehmen, Transneft, mit, dass Orlen einen Antrag auf Durchleitung von drei Millionen Tonnen russischen Öls durch die Druschba-Pipeline im Jahr 2023 gestellt habe. Die EU verhängte seit Dezember 2022 ein Embargo gegen russische Öllieferungen – das Verbot betrifft jedoch kein Pipeline-Öl, sondern nur See-Lieferungen. Darüber hinaus wurde eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel eingeführt. Polen und Deutschland, die Öl über die Druschba-Pipeline beziehen, erklärten, dass sie ihre Ölbezüge bis Ende 2022 einstellen würden. Die Leiterin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, äußerte sich ebenfalls zu der Absicht Warschaus und Berlins, auf Ölpipelines aus Russland zu verzichten. Ihr zufolge sollten bis Ende letzten Jahres nur zehn Prozent des gesamten von der EU aus Russland gekauften Öls in die EU fließen – über den südlichen Zweig der Druschba-Pipeline. Mehr zum Thema – Russland "sollte zerlegt werden" – Polens Hunger nach Land und Rohstoffen

