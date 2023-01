Covid, HIV, Drogen, Menschenversuche – Russlands Bericht über US-Biowaffenlabore im Wortlaut

Das russische Verteidigungsministerium hat in einem Pressebriefing neue Details zu den biologischen Forschungsaktivitäten der USA in der Ukraine und im Rest der Welt veröffentlicht. Wir veröffentlichen die Erklärung von Generalleutnant Igor Kirillow im Wortlaut.

RT DE veröffentlicht den Bericht von Generalleutnant Igor Kirillow im Wortlaut und eigener (nicht amtlicher) Übersetzung:

"Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat wiederholt auf Anzeichen für die Umsetzung von "Programmen mit doppeltem Verwendungszweck" durch die USA und deren Verbündete außerhalb ihres Hoheitsgebiets hingewiesen, auch im Rahmen des Betriebs der vom Pentagon oder seinen Auftragnehmern finanzierten Biolaboratorien.

Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten die Initiative zur Einrichtung eines Überwachungsmechanismus für das Übereinkommen über das Verbot von biologischen Waffen und Toxinwaffen (BWÜ) auf der neunten Kontrollkonferenz blockiert haben, bestätigt einmal mehr, dass Washington etwas zu verbergen hat, da die Transparenz der biologischen Forschung den Interessen der USA widerspricht.

Wir haben bereits über die Arbeiten zur Verstärkung der pathogenen Eigenschaften des COVID-19-Erregers, die an der Universität Boston mit Mitteln aus dem US-Staatshaushalt durchgeführt wurden, sowie über die mögliche Beteiligung der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) an der Entstehung des neuen Coronavirus informiert.

Die Schlüsselrolle bei der Durchführung der oben genannten Projekte kommt der zwischengeschalteten Organisation EcoHealth Alliance zu.

Die verfügbaren Dokumente der U.S. Defence Threat Reduction Agency (DTRA) bestätigen, dass Fachleute des oben genannten Unternehmens seit 2015 die Vielfalt in der Fledermauspopulation untersuchen, nach neuen Coronavirus-Stämmen suchen und die Mechanismen der Übertragung vom Tier auf den Menschen untersuchen. Über zweieinhalbtausend Tausend Exemplare wurden untersucht.

Im Rahmen des Forschungsprojekts zu Zoonoseviren in Südostasien wird den Mitarbeitern der EcoHealth Alliance folgender Ratschlag gegeben: (Zitat) "Wenn bei einem der Experimente ein Virus mit einer mehr als zehnfachen Übertragung oder Pathogenität eines natürlich vorkommenden Stammes entsteht, sollten die Experten ihre Arbeit sofort einstellen und das US National Institute of Allergy and Infectious Diseases sowie den zuständigen Rat für biologische Sicherheit informieren." (Ende des Zitats)

Der hohe Grad der Vorbereitung der US-amerikanischen Hersteller von mRNA-Impfstoffen auf eine Pandemie des neuen Coronavirus wirft Fragen auf. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Pharmaunternehmen die Impfstoffpräparate im Voraus hergestellt hatten und aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Virus, die sich in einer geringen Wirksamkeit der Impfung und zahlreichen Nebenwirkungen niederschlugen, nicht in der Lage waren, sie rasch auf den Markt zu bringen.

Es sei daran erinnert, dass am 18. Oktober 2019, zwei Monate vor den ersten offiziellen Berichten über das Auftreten der neuen Coronavirus-Infektion in China, die John Hopkins University, unterstützt von der Bill & Melinda Gates Foundation, in New York die Übung "Event 201" durchgeführt hat.

Bei dieser Übung wurde die Epidemie eines bisher unbekannten Coronavirus simuliert, das dem Szenario zufolge von Fledermäusen über den Zwischenwirt Schwein auf den Menschen übertragen wurde.

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie genau nach diesem Szenario wirft Fragen über den vorsätzlichen Charakter der Pandemie, die Beteiligung der USA an dem Vorfall und die wahren Ziele der US-Bioprogramme zur Verstärkung der Eigenschaften gefährlicher Krankheitserreger auf.

Wir haben wiederholt festgestellt, dass die Vereinigten Staaten die völkerrechtlich umstrittensten Forschungsarbeiten außerhalb ihres Hoheitsgebiets durchführen.

Ein Beispiel sind die Experimente zur HIV-Infektion, die seit 2019 von US-Spezialisten in der Ukraine durchgeführt werden. Bei den Zielgruppen handelt es sich nicht nur um "Hochrisikopatienten" – Strafgefangene oder Drogenabhängige – sondern auch um Angehörige der ukrainischen Streitkräfte.

Während einer militärischen Sonderoperation in den befreiten Gebieten der Volksrepublik Lugansk wurden die Räumlichkeiten des medizinischen Zentrums Pharmbiotest im Dorf Rubeschnoje inspiziert. Dieses diente der Durchführung klinischer Versuche mit Arzneimitteln, die schwerwiegende Nebenwirkungen haben, dazu gehören Medikamente gegen Leukämie, psychische Störungen, neurologische Erkrankungen, Epilepsie und andere gefährliche Krankheiten.

Anfang 2023 entdeckten Anwohner in Lissitschansk eine großflächige Deponie mit Biomaterialresten von Pharmbiotest. Die klinischen Proben und die Krankenakten der Patienten mit ihren persönlichen Daten wurden vergraben, anstatt eingeäschert oder auf die vorgeschriebene Weise beseitigt zu werden. Dies bedeutet, dass die Beweise in extremer Eile beseitigt wurden.

Dem russischen Verteidigungsministerium liegen zahlreiche Informationen über die Einnahme von Psychostimulanzien und Narkotika (Tramadol, Methadon, Amphetamine) durch ukrainische Militärangehörige vor. Es wurden Fakten über den Schmuggel von Morphium in Kriegsgebiete aufgedeckt. Es sei daran erinnert, dass nach ukrainischem Recht der illegale Verkehr und Transport der oben genannten Produkte mit Freiheitsentzug von acht bis zwölf Jahren bestraft wird.

Russland ist der Ansicht, dass die Handlungen der Beamten, die die Forschungen an ukrainischen Soldaten durchführten, deren Blut hohe Konzentrationen von Antibiotika, Betäubungsmitteln und Antikörpern gegen die Erreger von Infektionskrankheiten enthielt, eine angemessene rechtliche Bewertung erfordern.

Während der militärischen Sonderoperation beschafften russische Armeeangehörige über 20.000 Dokumente, Referenz- und Analysematerialien und befragten Zeugen und Teilnehmer an den biologischen Programmen der USA. Die genannten Materialien bestätigen, dass das Pentagon darauf abzielte, Elemente einer biologischen Waffe zu entwickeln und sie an der Bevölkerung der Ukraine und anderer Länder entlang der russischen Grenzen zu testen.

Das russische Verteidigungsministerium hat bereits die Namen der Teilnehmer an den militärischen und biologischen Programmen genannt, darunter die Namen von Vertretern der Demokratischen Partei der USA, von Mitarbeitern des US-Militärministeriums und von Auftraggebern des Pentagons.

Die Dokumente des DTRA-Berichts haben uns zu neuen Informationen über Schlüsselpersonen geführt, die an den sogenannten ukrainischen Projekten beteiligt waren und bisher "im Dunkeln" geblieben waren.

Unter ihnen sind:

Karen Saylors, CEO von Labyrinth Global Health und ehemalige Leiterin der Programme von Metabiota in Zentralafrika. Seit 2016 arbeitet Saylors in der Ukraine als leitende Beraterin des UP-10-Projekts, das sich mit der Untersuchung der Ausbreitungswege der Afrikanischen Schweinepest befasst.

Colleen B. Jonsson, Mitarbeiterin der Universität von Tennessee, Direktorin des Instituts für das Studium von Wirt-Erreger-Systemen. Sie beobachtete das UP-8-Projekt, das der Untersuchung der Möglichkeiten des Erregers des Krim-Kongo-Fiebers in der Ukraine gewidmet ist. Jonsson leitete die Auswahl der biologischen Proben von ukrainischem Personal und sorgte für die Zusammenarbeit zwischen den Auftragnehmern in den USA und dem Zentrum für öffentliche Gesundheit des ukrainischen Gesundheitsministeriums.

Lewis Von Thaer, Präsident und CEO des Unternehmens Battelle, eines großen Auftragnehmers des Pentagon und des US-Energieministeriums. Seit 2003 ist das Unternehmen für die Organisation von Forschungsprojekten in der Ukraine im Zusammenhang mit zoonotischen Infektionen verantwortlich.

Weitere Personen, die an den ukrainischen Projekten beteiligt sind, werden auf der Folie vorgestellt. Das beschaffte Material wird dem Untersuchungsausschuss vorgelegt, damit die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden können.

Das aktive Eingreifen des russischen Verteidigungsministeriums hat dazu geführt, dass die militärischen biologischen Programme in der Ukraine gestoppt wurden. In diesem Zusammenhang verlagert das Pentagon die Studien, die im Rahmen der ukrainischen Projekte nicht abgeschlossen wurden, aktiv nach Zentralasien und in osteuropäische Länder. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit afrikanischen und asiatisch-pazifischen Ländern – Kenia, Singapur und Thailand – aktiv ausgebaut.

Unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft ändert Washington sein Konzept für die Organisation seiner militärisch-biologischen Aktivitäten und überträgt die Funktionen des Auftraggebers auf rein zivile Abteilungen: das Gesundheitsministerium, das Energieministerium und die Agentur für internationale Entwicklung. Auf diese Weise können die US-Behörden Kritik auf internationaler Ebene vermeiden und einen Schlag gegen das Verteidigungsministerium und die DTRA abwenden.

Bei der Eindämmung der militärischen biologischen Aktivitäten in der Ukraine nutzen die Vereinigten Staaten aktiv die Materialbasis der chemischen und pharmakologischen Unternehmen Polens und der baltischen Länder, wohin die Ausrüstung aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet geschickt wurde.

Die vom kollektiven Westen aufgezwungene Finanzierung bringt die postsowjetischen Länder dazu, die wahre Natur dieser Arbeiten zu verbergen. Die Europäische Union fördert aktiv die Initiative zum Aufbau eines Netzes von "Exzellenzzentren" im Bereich des nuklearen, biologischen und chemischen Schutzes, das die Einrichtung von EU-finanzierten Biolabors auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion vorsieht. Den potenziellen Partnern wird dringend empfohlen, (Zitat) "für diese Initiative nicht zu werben, da sie für die Russische Föderation äußerst heikel ist". (Ende des Zitats)

Gleichzeitig wird betont, dass die zentralasiatischen Länder, (Zitat) "bereits von der technischen Zusammenarbeit mit der Europäischen Union profitieren". (Ende des Zitats)

Im Jahr 2022 initiierten die USA, Kanada und die EU-Länder Programme zur Beschäftigung und Umsiedlung ukrainischer Fachkräfte, die zuvor an militärischen biologischen Arbeiten beteiligt waren, in westliche Länder. Dies ist vor allem auf die Sorge zurückzuführen, dass die russischen Strafverfolgungsbehörden zusätzliche Beweise für die illegalen Aktivitäten erhalten könnten, die unter Verletzung internationaler Verpflichtungen durchgeführt wurden.

Es ist zu betonen, dass die Strategie der "militärischen und biologischen Expansion" nicht grundsätzlich neu ist und von den Vereinigten Staaten bereits in der Zeit des Korea-Konflikts begründet wurde.

Seit den 1950er Jahren wurden in Afrika, Mittel- und Südamerika sowie in Südostasien biologische Laboratorien eingerichtet, die vorrangig von der US-Marine betrieben wurden. Ihr Hauptziel war es, Proben von Erregern hochgefährlicher Infektionen zu nehmen und den Grad der Morbidität der lokalen Bevölkerung zu bestimmen.

In den Gebieten, in denen sich diese Laboratorien befanden, verschlechterte sich die epidemische Situation in Bezug auf hochgefährliche Infektionen, wie auch jetzt. Neue Krankheiten, die für diese Regionen untypisch sind, sind aufgetreten. Eines der Beispiele ist der Ausbruch des Rifttalfiebers 1977 in Kairo, wo sich die U.S. Naval Medical Research Unit Three befand.

Diese Krankheit war zuvor nur südlich der Sahara aufgetreten, aber dann tauchte sie plötzlich in Ägypten auf und infizierte gleichzeitig 18.000 Menschen. Weitere Analysen der aus der Bevölkerung entnommenen Proben ergaben, dass die Gesamtzahl der Infizierten bei etwa 2.000.000 Menschen lag.

Eine ganze Reihe von Beweisen belegen den künstlichen Charakter dieses Ausbruchs und die Beteiligung des US-Labors.

Erstens waren die Mitarbeiter des Labors mehrere Monate vor Ausbruch der Epidemie gegen das Rifttalfieber geimpft worden, obwohl es in dieser Region keine Aufzeichnungen über einen Ausbruch dieser Infektion gab, während sie in den endemischen Regionen Afrikas als leichte grippeähnliche Krankheit verlief, die keine menschlichen Todesfälle verursachte.

Zweitens erlangte der Erreger während der Epidemie in Ägypten plötzlich eine hohe Pathogenität für den Menschen. Die Krankheit verursachte Blutungen, schwere Augen- und Nervenschädigungen. Das Virus wurde hochgradig pathogen und könnte in dieser Hinsicht fast mit den Pocken, dem Marburg- und dem Lassa-Fieber verglichen werden. Es ist äußerst schwierig, die plötzliche Änderung der Pathogenität des Virus durch seine natürliche Entwicklung zu erklären.

Von besonderem Interesse ist die Analyse der Form des anfänglichen Herdes, der an eine Aerosolwolke erinnert, wie sie bei der absichtlichen Ausbreitung eines biologischen Materials oder dessen unbeabsichtigter Freisetzung in die Umwelt entstehen kann.

Trotz der verfügbaren Beweise für die künstliche Natur des Ausbruchs hat die US-Führung alles getan, um die Beteiligung des Labors an diesem Vorfall zu verbergen. Erst 2019 wurde beschlossen, das Labor in die U.S. Naval Air Station Sigonella, Italien, zu verlegen, um die Forschung an hochgefährlichen Krankheitserregern, einschließlich Coronaviren, fortzusetzen.

Abschließend möchte ich anmerken, dass die Offenlegung des Inhalts der militärischen biologischen Programme des Pentagons in der Ukraine durch die Russische Föderation ein breites öffentliches Echo hervorgerufen hat. In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion kam es zu Massendemonstrationen gegen die Aktivitäten der von den USA finanzierten Laboratorien. Nichtregierungsorganisationen der Eurasischen Wirtschaftsunion verabschiedeten eine Resolution gegen die vom Pentagon finanzierten Biolaboratorien.

In den Vereinigten Staaten selbst wurden verschiedene Untersuchungen eingeleitet. Die US-Strafverfolgungsbehörden haben sich mit den Themen Bestechung von Mitarbeitern sozialer Netzwerke und Massenmedien bei der Verbreitung der Ursache der neuen Coronavirus-Infektion sowie mit der Manipulation der öffentlichen Meinung über die von biotechnologischen und pharmazeutischen Unternehmen in Auftrag gegebenen US-Impfstoffe gegen COVID-19 befasst.

Es sei daran erinnert, dass Lobbyarbeit für die Interessen großer Pharmaunternehmen durch die US-Regierung eine gängige Praxis ist. Bereits 2010 wurde der Betrieb eines medizinisch-biologischen Zentrums der US-Marine in Jakarta wegen eines "Interessenkonflikts" und verschiedener Verstöße eingestellt.

Die Amerikaner führten ihre Arbeiten außerhalb des vereinbarten Forschungsprogramms durch, nahmen nicht genehmigte Proben und weigerten sich, die indonesische Regierung über den Zweck ihrer Arbeiten und die erzielten Ergebnisse zu informieren. Diese Biomaterialien kamen dem mit dem Pentagon verbundenen Unternehmen Gilead zugute, das seine Präparate unter anderem in der Ukraine und in Georgien testete.

Dem indonesischen Beispiel folgte Malaysia: Die Regierung dieses Landes beschloss, eine besondere Kontrolle über die Aktivitäten des von den USA finanzierten Biolabors einzuführen.

Daher nimmt die Besorgnis der internationalen Gemeinschaft über die Aktivitäten der vom Pentagon finanzierten Biolabors allmählich zu. Die von der Russischen Föderation auf den internationalen Foren – der Neunten Überprüfungskonferenz der BWÜ-Mitgliedstaaten und dem UN-Sicherheitsrat –vorgebrachten Fragen haben die mangelnde Bereitschaft der USA zur Führung eines substanziellen Dialogs deutlich gemacht.

Russland hält es für äußerst wichtig, dass die Offenlegung der Fakten, die die illegalen militärischen und biologischen Aktivitäten aufdecken, verschiedene Länder dazu veranlasst hat, die möglichen Folgen ihrer Zusammenarbeit mit den USA im Bereich der biologischen Sicherheit zu überdenken und die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer solchen Zusammenarbeit neu zu überdenken."

Mehr zum Thema - Russisches Verteidigungsministerium: "Nicht auszuschließen", dass USA COVID-19 verursacht haben