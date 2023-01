Früherer NATO-General Petr Pavel führt bei Stichwahl in Tschechien

Der 61-jährige frühere NATO-General Petr Pavel liegt am Samstag bei der Stichwahl in Tschechien nach Auszählung der Hälfte aller Wahlkreise mit 55 Prozent der Stimmen in Führung. Ex-Regierungschef Andrej Babiš errang am Nachmittag rund 45 Prozent.

Quelle: www.globallookpress.com © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

In der Stichwahl von Tschechiens neuem Präsidenten liegt der frühere NATO-General Petr Pavel klar in Führung, meldete die dpa am Samstagnachmittag. Nach Auszählung der Hälfte der Wahlkreise erhielt der 61-Jährige rund 55 Prozent der Stimmen. Der populistische Ex-Regierungschef und Milliardär Andrej Babiš erreichte nach diesem Zwischenstand rund 45 Prozent. Mit dem Ergebnis wird noch am Nachmittag gerechnet. Es zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung von fast 70 Prozent ab. Der Präsident hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben, gilt aber als wichtiger Meinungsbildner. Er ernennt die Regierung und die Verfassungsrichter. Zudem ist er Oberbefehlshaber der Streitkräfte in dem EU- und NATO-Mitgliedsstaat. Der bisherige Präsident Miloš Zeman scheidet Anfang März nach zehn Jahren als Staatsoberhaupt aus dem Amt. (rt/dpa) Mehr zum Thema - Tschechischer Präsidentschaftskandidat stellt NATO-Grundprinzip infrage

