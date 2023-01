Jeder vierte britische Soldat ist übergewichtig: Folgen der Bewegung "Body Positivity"?

Nach Angaben der britischen Daily Mail sei bereits ein Viertel der Soldaten der britischen Armee übergewichtig. Einer der Militärangehörigen weist auf den Zusammenhang dieses Problems mit der steigenden Popularität der Bewegung "Body Positivity" hin.

Quelle: Legion-media.ru © Jack Sullivan

Die britische Zeitung Daily Mail berichtet mit Hinweis auf Statistiken, dass etwa ein Viertel aller britischen Soldaten "gefährlich" übergewichtig oder fettleibig sei, was eine wachsende Gesundheitskrise in den Reihen des Militärs verursache. Fast 40.000 der 145.000 Angehörigen des britischen Militärs seien in den letzten fünf Jahren als übergewichtig eingestuft worden, hieß es. Vor diesem Hintergrund erklärte der ehemalige britische Kommandeur Oberst Richard Kemp gegenüber der Zeitung, dass die alarmierende Statistik "ein Versagen der Führung bei denjenigen zeigt, die dafür verantwortlich sind, dass die Truppen unter ihrem Kommando fit und gesund und kampfbereit bleiben". Der Veteran fügte als Begründung hinzu, dass schließlich "jeder übergewichtige Soldat oder jede übergewichtige Soldatin während des Dienstes übergewichtig wurde". Kemp fasste zusammen: "Wenn man zulässt, dass sich die Gesundheit der Soldaten auf diese Weise verschlechtert, ist das dasselbe, wie wenn man ein Waffensystem oder ein Kampffahrzeug so vernachlässigt, dass es nicht mehr funktioniert, wenn es benötigt wird." Ferren Morgan, Lance Sergeant bei den Coldstream Guards erklärte, wie es seiner Meinung nach dazu kommen konnte: "Rekruten und Anwärter, die von einem "Body Positivity"-Lebensstil beeinflusst werden, vergessen, wie wichtig es ist, einen aktiven und gesunden Lebensstil beizubehalten, was sich in einem Rückgang ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit niederschlägt." Seit 2010 mussten dem Bericht zufolge die britischen Streitkräfte rund 5.200 übergewichtige Soldaten aus dem Dienst entlassen, darunter einen Soldaten mit 191 Kilogramm Körpermasse, der aufgrund eines nicht bestandenen obligatorischen Fitnesstests entlassen wurde. Mehr als 800 der Entlassenen brachten mehr als 114 Kilogramm auf die Waage. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wies jedoch darauf hin, dass bei der medizinischen Entlassung mehrere Gründe angeführt werden könnten, so dass die Entlassungen möglicherweise nicht allein auf die Gewichtsprobleme zurückzuführen seien. "Derzeit nicht verteidigungsfähig" - Wehrbeauftragter legt Jahresbericht zur Lage der Bundeswehr vor Die Statistiken des Verteidigungsministeriums, auf die sich die Daily Mail bezieht, zeugen überdies davon, dass bei mehr als 1.100 Soldaten Typ-II-Diabetes, bei 1.113 Bluthochdruck und bei 100 eine Herzerkrankung diagnostiziert wurden. Seit 2014 wurden 850 Soldaten Diätpillen verschrieben, während sich 60 dem Absaugen von Körperfett unterzogen. Nach dem vom Militär verwendeten System zur Messung der Körperparameter, das sowohl den üblicherweise verwendeten Body-Mass-Index als auch den Taillenumfang berücksichtigt, seien laut der Daily Mail fast 40.000 Soldaten gesundheitlich gefährdet. Mehr zum Thema - Gesundheitszustand des US-Militärs: Komasäufer, übergewichtige und schlaflose Menschen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.