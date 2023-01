Ein Viertel aller europäischen Haushalte hat Probleme mit den Heizkosten

Trotz der derzeit milden Temperaturen berichten viele Europäer über Schwierigkeiten damit, ihre Heizkosten zu finanzieren. Am schlechtesten dran sind diesbezüglich die Griechen, aber auch in großen europäischen Staaten wie Frankreich ist ein beachtlicher Bevölkerungsteil betroffen.

Mehr als ein Viertel der Europäer hat Probleme, seine Wohnungen zu heizen und Schulden für Unterkunft und Versorgung zu bezahlen. Das haben ungarische Medien am Freitag unter Berufung auf eine Umfrage der Denkfabrik Századvég berichtet.

Laut der Umfrage, die den Namen "Europe Project" trägt, sind 26 Prozent der befragten Personen, also auf die gesamte Bevölkerung hochgerechnet etwa 100 Millionen Menschen, nicht in der Lage, ihre Wohnungen angemessen zu heizen. Am stärksten betroffen sind offenbar die Griechen, von denen 56 Prozent der Bevölkerung mit Heizungsproblemen zu kämpfen haben. In Portugal und Frankreich berichteten 34 Prozent der Einwohner über die gleichen Probleme. Finnland, Ungarn, Österreich und Dänemark waren am wenigsten betroffen, hier gaben weniger als 15 Prozent der Einwohner Schwierigkeiten zu.

Jeder vierte Befragte gab in der Umfrage an, dass er im vergangenen Jahr mindestens einmal nicht in der Lage war, seine Heizungsrechnung zu bezahlen. Auch diese Zahl war in Griechenland am höchsten, wo 51 Prozent der Bevölkerung betroffen waren, gefolgt von Zypern mit 37 Prozent sowie Irland und Bulgarien mit jeweils 35 Prozent.

Die Befragten machten die Inflation für ihre Probleme verantwortlich, da die steigenden Preise für alles, von Energie bis hin zu Lebensmitteln, ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Rechnungen zu bezahlen.

Der Umfrage zufolge sind die Heizkosten im Vergleich zum Jahr 2021 weit weniger erschwinglich geworden. Die Autoren der Studie stellten fest, dass im Jahr 2021, basierend auf Daten der offiziellen europäischen Statistikbehörde Eurostat, nur 6,9 Prozent der europäischen Haushalte (etwa 29,9 Millionen Menschen) nicht in der Lage waren, ihre Wohnungen angemessen zu heizen, und 6,4 Prozent Probleme hatten, ihre Rechnungen zu bezahlen.

Die Umfrage wurde zwischen dem 13. Oktober und dem 7. Dezember 2022 unter 38.000 zufällig ausgewählten europäischen Erwachsenen durchgeführt. Die Untersuchung erstreckte sich auf die Europäische Union, das Vereinigte Königreich, Norwegen, die Schweiz, Moldawien, Albanien, das Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien und Bosnien-Herzegowina.

Mehr zum Thema – Unbezahlbare Heizkosten: Osnabrück richtet "Wärme-Inseln" für Bürger ein