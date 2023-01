Kroaten not amused: Willkommen im Teuroland

Wie auch viele andere EU-Staaten ist Kroatien besonders von der anhaltenden Inflation betroffen. Die Einführung des Euros schraubt die Preisspirale nun noch weiter nach oben – viele Kroaten sind daher sauer. Wirklich überraschend ist diese Entwicklung allerdings nicht.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Sascha Steinach

Viele Deutsche und Österreicher können sich noch erinnern, wie mit der Einführung des Euros 2002 plötzlich sprunghaft die Preise anstiegen. Das gleiche Schicksal teilen nun die Kroaten. Nur zwei Tage nach der Einführung der "Gemeinschaftswährung" häufen sich laut Spiegel-Berichten die Klagen über abrupt teurer gewordene Lebensmitteleinkäufe und Restaurantbesuche. In den sozialen Medien lassen die Kroaten ihren Dampf über die Preiserhöhungen ab. Das scheint Wirkung zu zeigen: Wirtschaftsminister Davor Filipović erwägt, staatliche Maßnahmen gegen den Einzelhandel zu verhängen. Was? In Kroatien sind die Güter des täglichen Bedarfs mit dem Euro plötzlich teurer geworden?Also das hätte nun wirklich niemand ahnen können. 🫠 pic.twitter.com/4Tzv9tSXZ0 — Cassy (@shoutingcassy) January 5, 2023 Besonders Cafés, Imbisslokale, Lebensmittelläden und Bäckereien sollen laut dem Forum Index.hr ihre Preise deutlich angehoben haben. So haben sich ein Kaffee in der Gastronomie um etwa 10 bis 20 Cent oder eine 500-Gramm-Packung Frischkäse um 26 Cent verteuert. Dabei ächzt Kroatien – wie auch andere EU-Staaten – ohnehin schon unter einer hohen Inflation. Im November waren Produkte 13 Prozent teurer als im Vorjahresmonat (zum Vergleich: In Deutschland waren es 11,3 Prozent). Filipovic greift deswegen den Einzelhandel konkret an. Er sagte öffentlichkeitswirksam: "Sie erhöhen Monat für Monat die Preise, und jetzt, in dieser Situation mit dem Euro, erhöhen sie die Preise und versuchen, die Bürger hinters Licht zu führen." Kroatien führt den Euro ein und wird 20. Mitglied der Eurozone Nun will er hart durchgreifen. Die Regierung will beispielsweise Preisdeckelungen auf Lebensmittel einführen. Zuvor hatte sich der Minister mit Vertretern der Handelsketten verabredet, um die Preiserhöhungen anzusprechen. Wirklich überraschend kommt diese Entwicklung – nach den Erfahrungen der anderen EU-Staaten mit dem Euro – allerdings nicht. Kroatien ist seit 2013 Mitglied der Europäischen Union und ersetzte am Neujahrstag die Landeswährung Kuna durch den Euro. Parallel trat das Land auch der Schengenzone bei. Euro und Kuna können noch bis zum 14. Januar parallel verwendet werden. Der Wechselkurs ist mit 7,5345 Kuna für einen Euro fixiert. Mehr zum Thema - Neues Framing gegen Bargeld aus dem hohen Norden: Kein Cash, ergo keine Banküberfälle

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.