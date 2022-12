Westen stellt laut Medienbericht Ultimatum an Serbien

Fünf Länder sollen Belgrad aufgefordert haben, dafür zu sorgen, dass die Serben im Kosovo ihre Barrikaden innerhalb von 24 Stunden entfernen. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat derweil den Generalstabschef der Armee an die Grenze zum Kosovo entsandt.

Quelle: Legion-media.ru

Mehrere westliche Länder haben dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic ein "Ultimatum" gestellt, in dem sie die Serben im nördlichen Teil des abtrünnigen Kosovo auffordern, ihren Konflikt mit den örtlichen Behörden zu beenden, berichtete der serbische TV-Sender Pink am Sonntag. Dem Sender zufolge fordern die Botschafter der Quint-Gruppe, der die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien angehören, dass die Barrikaden in der Region innerhalb von 24 Stunden entfernt werden. Sollte Belgrad der Aufforderung nicht nachkommen, werden, so der Bericht weiter, die westlichen Mächte Albin Kurti, den albanischen Ministerpräsidenten des Kosovo, die Serben vor Ort angreifen lassen. Zuvor hatte Kurti gewarnt, dass die "Entfernung dieser Barrikaden Opfer nicht ausschließen kann". Die Spannungen zwischen Belgrad und Pristina flammten Anfang des Monats auf, als die Serben, die im nördlichen Teil der Provinz die Mehrheit stellen, Barrieren errichteten, um gegen die Verhaftung eines ehemaligen Polizeibeamten zu protestieren, der beschuldigt wurde, eine kosovarische Polizeistreife angegriffen zu haben. Serben im Nordkosovo protestieren für die Freilassung eines Offiziers Daraufhin bat der serbische Präsident Aleksandar Vučić die KFOR-Friedenstruppe der NATO um die Erlaubnis, bis zu 1000 serbische Soldaten und Polizisten im Kosovo zu stationieren, wozu sie gemäß der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates, die 1999 die NATO-Bombardierung des ehemaligen Jugoslawien beendete, berechtigt ist. Gabriel Escobar, der Sondergesandte des US-Außenministeriums für die Region, erklärte, Washington habe dem Kosovo "sehr feste Sicherheitsgarantien" gegeben. Am Sonntag erklärte die KFOR, dass in der Nähe einer NATO-Patrouille im nördlichen Teil des Kosovo, in der Nähe der Straßensperren, Schüsse abgegeben worden seien, fügte aber hinzu, dass es keine Verletzten gegeben habe. Sie wollte keine Schuldzuweisung vornehmen. Serbische Medien behaupteten jedoch unter Berufung auf Augenzeugen, der Vorfall habe sich ereignet, als kosovarische Spezialkräfte versuchten, Barrikaden in der Nähe der Stadt Zubin Potok zu räumen. Der Generalstabschef der serbischen Streitkräfte, Milan Mojsilović, erklärte am Sonntag gegenüber lokalen Medien, dass die Situation komplex sei und die Präsenz des serbischen Militärs entlang der Verwaltungsgrenze, die den Kosovo vom Rest Serbiens trennt, erforderlich mache. Vučić hatte Mojsilović zuvor an die Grenze zum Kosovo entsandt. Die Aufgaben, die die serbische Armee erhalten habe, sei "präzise, klar" und würden "vollständig umgesetzt", sagte Mojsilović gegenüber Pink. Die NATO übernahm 1999 die Kontrolle über den Kosovo, nachdem sie Serbien im Auftrag albanischer Separatisten bombardiert hatte. Die provisorische Regierung der Provinz erklärte 2008 ihre Unabhängigkeit, die von Belgrad nicht anerkannt wird. Mehr zum Thema – KFOR-Militärkonvoi im Norden des Kosovo gesichtet

