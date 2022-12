Schüsse in Paris: Mehrere Verletzte – Polizei nimmt Mann fest

In der französischen Hauptstadt Paris sind am Freitag Schüsse gefallen. Medienberichten zufolge sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Ein Mann sei laut Polizei festgenommen.

Im 10. Arrondissement von Paris sind heute mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Eine Augenzeugin sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass "sieben oder acht Schüsse" zu hören gewesen seien und Panik ausgebrochen war. Nach den Angaben der Polizei sei ein Mann festgenommen worden. #Paris10 rue d'Enghien, intervention de police en cours. ➡️ Une personne interpellée 🔴 Évitez le secteur et laissez les services de secours intervenir pic.twitter.com/5C5wcKCCHk — Préfecture de Police (@prefpolice) December 23, 2022 Laut einem Bericht der französischen Zeitung Le Parisien habe sich die Schießerei im kurdischen Kulturzentrum Ahmet-Kaya in der Rue d'Enghien 16 ereignet. Demnach habe ein Mann, im Alter von etwa 70 Jahren, das Feuer eröffnet. Bei seiner Festnahme habe die Polizei die Waffe, mit der er geschossen haben, sichergestellt. Mehr Informationen in Kürze.

