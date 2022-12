EU-Staaten können sich nicht auf neuntes Sanktionspaket gegen Russland einigen

Die Gespräche zwischen den EU-Mitgiledern über ein neuntes Sanktionspaket gegen Russland sind laut Reuters am Mittwochabend ergebnislos beendet worden. EU-Diplomaten verweisen darauf, dass Polen "und einige andere Länder" Einwände deutlich gemacht haben. Die Verhandlungen werden heute Abend fortgesetzt.

Quelle: AFP © Ludovic MARIN / AFP

Die EU-Führungsspitzen werden am 15. Dezember in Brüssel zusammenkommen, um den Ukraine-Krieg, Energie und Wirtschaftsfragen, Sicherheit und Verteidigung, die südliche Nachbarschaft der EU und die Außenbeziehungen gemeinsam zu erörtern. Teilnehmende konnten sich bei Gesprächen am Vorabend des Meetings jedoch nicht auf ein neuntes Paket von Russland-Sanktionen einigen. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter verweis auf nicht namentlich genannte Diplomaten am Donnerstagmorgen. Die EU-Staaten seien in den Verhandlungen am Mittwochabend einer Einigung näher gekommen, aber Polen und einige andere Länder haben immer noch Einwände. Dies sagte ein EU-Diplomat gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass ein neuer Entwurf am Donnerstagabend in Umlauf gebracht werden soll. Weiterer Streitpunkt sind laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) drohende Nachverhandlungen zu am Montag bereits vereinbarten Entscheidungen - unter anderem zu einem bislang einmaligen Vorgehen gegen Ungarn wegen Korruptionsvorwürfen. Die ursprüngliche Planung des Gipfeltreffens sah vor, dass es zu allen Themen noch am Mittwochabend formale Beschlüsse geben sollte. Speziell über die letzten Details des geplanten Sanktionspakets gegen Russland gab es anscheinend zu große Meinungsunterschiede. Ein neuer Kompromissvorschlag sollte bis zum Donnerstagvormittag von den Experten der Mitgliedstaaten geprüft werden, so die DPA. Als einer der genannten Streitpunkte zum neuen Sanktionspaket gilt die Frage, ob die aktuellen Sanktionsregeln möglicherweise den Export von russischen Agrarprodukten und Düngemitteln in Entwicklungs- und Schwellenländer verhindern? Deutschland fordert laut der DPA-Darlegung "gemeinsam mit Ländern wie Frankreich und den Niederlanden, im Zuge des neunten Sanktionspakets Anpassungen vorzunehmen, die dies rechtssicher ausschließen". Demgegenüber würden andere Länder "wie Polen, Litauen und Lettland" Berichte über angeblich durch Sanktionen verhinderte Agrarexporte rein "als russische Propaganda" bezeichnen und wollten daher bis zuletzt keinerlei Änderungen am Gesamtpaket akzeptieren. Mehr zum Thema - Finanziert die polnische Regierung heimlich Desinformation über Osteuropa und die Ukraine?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.