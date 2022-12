Kosovo stellt Antrag auf Mitgliedschaft in der EU

Kosovo, das 2008 einseitig seine Unabhängigkeit erklärte, bis heute jedoch auch nicht von allen EU-Mitgliedstaaten anerkannt ist, hat am Mittwoch einen formellen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union gestellt. Laut der EU-Kommission in Brüssel liegt ein tatsächlicher Beitritt in weiter Ferne.

Quelle: AFP © Jens Schlueter / AFP

Die Republik Kosovo hat offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) gestellt. Das entsprechende Dokument unterzeichneten die Staatspräsidentin Vjosa Osmani, der Ministerpräsident Albin Kurti sowie der Parlamentspräsident Glauk Konjufca am Mittwoch in der Hauptstadt Pristina. Es dürfte sich nach einhelliger Ansicht von Beobachtern um einen eher symbolischen Akt handeln: Die EU-Mitgliedschaft ist für das Land, das 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt hat, aber nicht einmal von allen EU-Mitgliedstaaten anerkannt ist, derzeit nicht in Reichweite. Formell hat das Kosovo bis heute lediglich eine "EU-Beitrittsperspektive". Auch der Kandidatenstatus, den Bosnien-Herzegowina am Donnerstag erhalten soll, steht derzeit nach Angaben EU-Offizieller für das Kosovo nicht zur Debatte. Das Haupthindernis bei der EU-Annäherung ist, dass fünf EU-Mitgliedsländer – Spanien, Rumänien, die Slowakei, Griechenland und Zypern – das Kosovo nicht anerkennen. Bricht im Kosovo erneut der Krieg aus? Vučić: "Die schwersten Stunden meiner Amtszeit" Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Land hatte früher zu Jugoslawien, später zu Serbien gehört. Im Zuge seiner Unabhängigkeitsbestrebungen und eines bewaffneten Konfliktes zwischen der UÇK und serbischen Sicherheitskräften bombardierte die NATO im Frühjahr 1999 Ziele im damaligen Rest-Jugoslawien (Serbien und Montenegro). Die serbischen Sicherheitskräfte und Staatsorgane verließen daraufhin das Kosovo. Die Verwaltung und die Schaffung kosovarischer Institutionen übernahm die UN-Mission UNMIK. Im Februar 2008 erklärte das kosovarische Parlament die Unabhängigkeit des Landes. Mehr als 100 Länder, darunter auch Deutschland haben das anerkannt, jedoch erkannten neben den fünf oben genannten EU-Mitgliedstaaten auch Russland, China und Serbien den neuen Staat bisher nicht an. Serbien verzichtet bis heute nicht auf seinen Anspruch auf das Kosovo als integraler Bestandteil seines Territoriums. Der Norden Kosovos ist mehrheitlich von ethnischen Serben bewohnt und strebt seinerseits die Loslösung vom albanisch dominierten Staat an. Mehr zum Thema - Vom Kosovo bis in die Ukraine: Die EU bietet keine Perspektive (rt/dpa)

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.