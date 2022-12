Studie: Millionen Briten rutschen in Armut

Steigende Preise, Inflation und Arbeitslosigkeit treiben die Armut in Großbritannien in die Höhe – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der britischen Denkfabrik New Economics Foundation (NEF). 43 Prozent der Haushalte könnten sich bald grundlegende Dinge wie Essen und Kleidung nicht mehr leisten.

Quelle: Legion-media.ru

Einem Bericht der britischen Denkfabrik New Economics Foundation (NEF) zufolge steht Großbritannien an der Schwelle zur größten Lebenskostenkrise der Neuzeit – und die Zahl derer, die unterhalb der Armutsgrenze leben, steigt kontinuierlich. Deutsche Wohnen, Vonovia & Co: Enteignung von Wohnungskonzernen juristisch möglich In einer am Montag veröffentlichten Studie erklärte die Denkfabrik, dass 30 Millionen Menschen in Großbritannien bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2024 nicht mehr in der Lage sein werden, sich das zu leisten, was die Öffentlichkeit als angemessenen Lebensstandard betrachtet. Steigende Preise, unter der Inflationsrate liegende Einkommenszuwächse und ein prognostizierter Anstieg der Arbeitslosigkeit würden dazu führen, dass 43 Prozent der Haushalte nicht über die Mittel verfügen, um genügend Essen auf den Tisch zu bringen oder neue Kleidung zu kaufen, so der Bericht. Nach den Berechnungen der NEF werden bis 2024 fast 90 Prozent der Alleinerziehenden und 50 Prozent der Arbeitnehmer mit Kindern unter die Mindesteinkommensgrenze fallen. Im Durchschnitt werden diejenigen, die unter die Schwelle für einen angemessenen Lebensstandard fallen, 10.000 Pfund (rund 11.633 Euro) pro Jahr zu wenig haben, so die Studie. Der NEF-Ökonom Sam Tims schrieb: "Ein Jahrzehnt der Kürzungen, des Einfrierens, der Deckelung und des willkürlichen Wechsels zwischen den Systemen hat dazu geführt, dass das Vereinigte Königreich über eines der schwächsten Sicherheitsnetze verfügt, sowohl unter den Industrieländern weltweit als auch in der Geschichte des Vereinigten Königreichs." Und er fügte hinzu: "Millionen von Familien lebten bereits in vermeidbaren Entbehrungen und Nöten, aber ... die alltäglichen Erfahrungen von Familien mit niedrigem Einkommen werden noch verzweifelter werden." Offizielle Zahlen zeigen, dass 22 Prozent der Briten derzeit unterhalb der Armutsgrenze leben, weil sie mit weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens auskommen müssen. Mehr zum Thema – Krisen- und Insolvenzticker: Blackout in Ludwigsburg – Zwei Stromausfälle kurz hintereinander

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.