Ukrainische Medien: Deportation aller Russen von der Krim nach Rückeroberung geplant

Die "Vertreterin des Präsidenten der Ukraine in der Autonomen Republik Krim" Tamila Taschewa hat im Gespräch mit einem ukrainischen Nachrichtensender die Deportation von Russen von der Halbinsel angekündigt. Es sei nur eine "Frage der Zeit", dass die Krim an die Ukraine zurückgelange.

Quelle: Sputnik © Konstantin Mihalchevskiy

Noch ist die Krim fest in russischer Hand, die ukrainischen Behörden planen aber schon voraus: Nach einer Rückeroberung werde man alle Russen von der Halbinsel verbannen müssen, und dafür erstelle man detaillierte Pläne, meldet der verbliebene Nachrichtensender Kanal 24. Die "Vertreterin des ukrainischen Präsidenten in der Autonomen Republik Krim" Tamila Taschewa sagte dem Sender, dass ein Mechanismus für die Ausweisung von Russen aus der Ukraine nach der Räumung der Krim bereits in Vorbereitung ist. Der Ausweisung sollen nach ihren Worten alle Einwohner unterliegen, die die russische Staatsbürgerschaft erworben haben und nicht "Opfer der erzwungenen Passportierung in den vorübergehend besetzten Gebieten" geworden sind. "Wir erwägen nun die Option, alle russischen Bürger nach der Räumung der Krim auszuweisen. Nach der Ausreise aus der Ukraine wird über ihr weiteres Schicksal und die Möglichkeit der Rückkehr in das Hoheitsgebiet der Ukraine nach ukrainischem Recht entschieden", betonte Taschewa. Gleichzeitig soll nach ihren Worten jeder Fall von Personen mit russischer Staatsangehörigkeit individuell geprüft werden, wobei viele Faktoren berücksichtigt würden. Dazu gehören zum Beispiel, ob die Person eine "aktive proukrainische Haltung" eingenommen habe, ob eine Ehe oder Beziehung mit ukrainischen Staatsbürgern, bestünden und ob gemeinsame Kinder vorhanden sind. Es sei "nur eine Frage der Zeit", dass die Krim "deokkupiert" werde, deshalb arbeite die Mission weiterhin aktiv an den "Wiedereingliederungsmechanismen". Mehr zum Thema - "Ukrainer könnten mich morgen erschießen" – Westliche Medien berichten über "Befreier" von Cherson

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.