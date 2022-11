Naryschkin: Polen will Referenden in der Westukraine abhalten

Nach Angaben von Sergei Naryschkin, dem Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, soll Präsident Duda die zuständigen Stellen angewiesen haben, eine offizielle Begründung für Polens Ansprüche auf die Westukraine vorzubereiten.

Quelle: Sputnik © Alexei Danitschew

Polen habe vor, Referenden in der Westukraine abzuhalten, um seine Ansprüche auf ukrainische Gebiete zu rechtfertigen. Dies sagte der Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergei Naryschkin, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Ihm zufolge beschleunigten Polens Behörden die Vorbereitungen zur Annexion der ukrainischen Regionen Lwow, Iwano-Frankowsk und Ternopol: "Polens Präsident Andrzej Duda hat die zuständigen Dienststellen angewiesen, innerhalb kurzer Zeit eine offizielle Begründung für die polnischen Ansprüche auf die Westukraine vorzubereiten." Demnach wolle man in Polen proaktiv handeln, da man befürchte, dass hochrangige NATO-Partner kommenden Winter versuchen werden, mit Moskau zu verhandeln und dabei die Interessen der Ukrainer und die der Polen missachten. Nach Angaben Naryschkins soll das Massaker in Wolhynien und Ostgalizien im Jahr 1943 der Ausgangspunkt für die laufenden Archivrecherchen gewesen sein. Der Behördenleiter sagte: "Warschau ist zuversichtlich, dass die in den Staatsarchiven vorhandenen Informationen ausreichen, um einen starken Rückgabeanspruch gegenüber Kiew geltend zu machen." Die polnische Regierung habe demnach vor, die in Polen lebenden Nachkommen der Opfer ukrainischer Nationalisten zu den Antragstellern der Referenden zu machen. Auch die Redakteure polnischer Medien seien angewiesen worden, das Thema öffentlich zu sensibilisieren. Medien: Russland und USA führen Gespräche in Ankara Naryschkin warnte die polnischen Politiker vor Versuchen, die Gebiete der Westukraine zu annektieren, und forderte sie auf, die Vergangenheit genau zu studieren: "Wir wollen daran erinnern, dass die Geschichte mit bitteren Beispielen von Zusammenstößen zwischen polnischen und ukrainischen Nationalisten angefüllt ist." SWR-Chef bestätigte zudem sein Treffen mit dem CIA-Direktor William Burns, bei dem es um die nukleare Sicherheit und die Lage in der Ukraine gegangen sei: "Die am häufigsten verwendeten Begriffe bei diesem Treffen waren 'strategische Stabilität', 'nukleare Sicherheit', 'Ukraine' und 'das Kiewer Regime'", so Naryschkin. Mehr zum Thema - Polens Regierungschef in Kiew: "Entweder die Ukraine gewinnt den Krieg, oder ganz Europa verliert"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.