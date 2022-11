"Im Mädchenmodus": Neuer Sherlock Holmes eventuell von einer Transfrau gespielt

Der bekannte britische Komiker und zweifacher Emmy-Preisträger Eddie Izzard möchte als Frau bezeichnet werden, kandidiert für die Labour-Partei für das britische Parlament und möchte demnächst die Rolle des Sherlock Holmes spielen. Die britische Zeitung Daily Mail berichtet:

"Der 60-jährige Izzard wurde als Komiker berühmt, der sich als Transvestit verkleidete, identifiziert sich jetzt aber als Transfrau mit fließendem Geschlecht. Vor zwei Jahren kündigte sie an, dass sie weibliche Pronomen bevorzugen würde und beabsichtigt, "von nun an im Mädchenmodus zu leben". Letzten Monat hat sie eine Kampagne für die Kandidatur der Labour Party in Sheffield gestartet. In der Zwischenzeit ist sie in bereits fortgeschrittenen Gesprächen, um in der groß angelegten Dramaserie 'Sherlock's Daughter' mitzuspielen. Es ist nicht klar, ob ihre Figur Sherlock als Transfrau oder als Mann gespielt werden wird."