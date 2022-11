Schießerei zwischen Migranten in serbischer Grenzstadt – Über 600 Festnahmen

In der serbischen Grenzstadt Horgoš kam es am Donnerstagabend zu einem Schusswechsel zwischen zwei Migrantengruppen. Die Polizei nahm im Zuge eines Großeinsatzes mehr als 600 Beteiligte fest.

© TANJUG/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJЕ

In der serbischen Grenzstadt Horgoš kam es zwischen zwei Migrantengruppen zu einem Schusswechsel, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Dem Nachrichtenportal Szabad Magyar Szó zufolge wurden von den Beteiligten auch automatische Waffen verwendet. Im Anschluss an die Schießerei kam es zu mehreren großangelegten Polizeieinsätzen. Dabei wurden in den Gebieten Horgoš und Subotica bis zum Freitag mehr als 600 illegale Migranten festgenommen. Auch in Belgrad fanden Polizeirazzien statt. "Wir haben Angst" – Wut auf Migranten in Kroatien nimmt zu Polizisten aus den nahe gelegenen Städten Subotica und Kikinda sowie Einsatzkräfte der Gendarmerie durchsuchten am Freitag die Gegend. Dabei wurden weitere sechs Migranten festgenommen, darunter ein 20-Jähriger, der Schussverletzungen aufwies. Dies teilte das serbische Innenministerium in einer Presseerklärung mit. Polizei und Gendarmerie hätten eine Reihe von Personen verhaftet, die im Verdacht stünden, an der Schießerei und am Schmuggel von Migranten beteiligt gewesen zu sein. Eine Anwohnerin erklärte gegenüber dem Sender N1, dass die ersten Schüsse gegen 18:00 Uhr gefallen sind. "Alle haben Angst, das passiert seit 2015, und wir leben seit sieben Jahren in Angst", sagte Olga Stojanović, die in Horgoš wohnt. Ihr zufolge wurden die Schüsse in mehreren Straßen abgefeuert, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Stojanović sagte, dass es immer wieder zu Zwischenfällen mit Migranten komme, da die ungarischen Sicherheitskräfte illegale Migranten nach Serbien zurückdrängten. Auch Innenminister Bratislav Gašić war in Subotica und erklärte, dass man "null Toleranz gegenüber allen, die unsere Gastfreundschaft missbraucht haben", zeigen werde. Er versicherte, dass die Polizei immer präsent sei, um die Einwohner zu schützen. Der Leiter der Grenzpolizeiverwaltung, Mile Jandrić, wies darauf hin, dass eine Aktion zur Verhinderung von Menschenschmuggel und illegaler Migration im Gange sei. "Mitglieder des Innenministeriums haben in Zusammenarbeit mit mehreren Arbeitsbereichen alle Maßnahmen ergriffen, um diesen Bereich zu blockieren. Mehr als 600 irreguläre Migranten wurden entdeckt und bestimmte Personen identifiziert, die an der Schießerei von gestern Abend beteiligt waren. Auch Schusswaffen wurden gefunden", erklärte Jandrić und fügte hinzu, dass die Operation fortgesetzt und die Zahl der Festnahmen noch steigen werde. Mehr zum Thema - Illegale Migration über den Balkan nimmt zu – Serbische Polizei findet Waffen

