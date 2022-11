Verweigerte Einreise nach Polen für Lawrow: Russland sieht OSZE beschädigt

Polen verweigert Russlands Außenminister Lawrow die Ausstellung eines Visums und damit die Teilnahme am bevorstehenden Ministertreffen der OSZE. Inzwischen hat sich Kreml-Sprecher Peskow zum Vorgang geäußert. Er sieht die OSZE nachhaltig beschädigt.

Quelle: www.globallookpress.com © photonews.at/Georges Schneider v

Die Ausladung des russischen Außenministers Sergej Lawrow vom bevorstehenden OSZE-Gipfel zieht immer weitere Kreise. Die polnische Stadt Lodzs ist diesjähriger Austragungsort des jährlich stattfindenden Ministertreffens der OSZE-Staaten. Das Treffen ist für den 01. und 02. Dezember in der polnischen Staat Lodz anberaumt. Bei ihrem jährlichen Treffen erörtern die Außenminister der Mitgliedstaaten sicherheitspolitische Fragen, die Europa betreffen. Polen verweigert Lawrow die Einreise mit der Begründung, er stünde auf der Sanktionsliste der EU. Der Vorgang ist unüblich. Inzwischen kommentierte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, die Weigerung Polens. Damit sei die OZSE nachhaltig beschädigt. Peskow sagte, man könne Russland oder Lawrow keinen Schaden zufügen, aber die Ausladung würde der OSZE künftig noch Kopfschmerzen bereiten. Russischer Föderationsrat: Polen will Russland die Teilnahme an der OSZE-Tagung verweigern Peskow verwies darauf, dass es unter anderem die OSZE war, die zu Beginn des Jahres ein konstruktives Gespräch über Sicherheitsgarantien für Russland ablehnte. Zuvor war bereits der russischen Delegation die Ausstellung von Visas verweigert worden. Die Delegation wollte an der parlamentarischen Versammlung der OSZE teilnehmen. Russland spricht von systematischen Versuchen, die Arbeit seiner Vertreter bei der OSZE zu behindern. Die OSZE ging aus der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) hervor, die während des Kalten Krieges ein Gesprächsformat zwischen den Staaten des Warschauer Pakts und den Staaten der NATO zur Konfliktvermeidung und -regulierung bot. Aufgabe der OSZE ist unter anderem, Fragen zur Sicherheit unter den europäischen Staaten zu besprechen und Krisen unter den Mitgliedsstaaten diplomatisch zu lösen. Mit dem Ausschluss Russlands verliert die OSZE ihre Relevanz. Die EU bringt sich immer wieder dadurch in diplomatisch pikante Situationen, indem sie Personen sanktioniert oder in ihrer politischen Position nicht anerkennt, mit denen sie sich dann zu einem späteren Zeitpunkt doch zu Verhandlungen gezwungen sieht. Mehr zum Thema – Wahlen, Scheinwahlen – Westliche Medien verheddern sich zwischen Wunschdenken und Realität

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.