Kurz vor G20-Gipfel: Britischer Premierminister nennt Russland "Schurkenstaat"

Großbritanniens Ministerpräsident Rishi Sunak hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin für dessen Entschluss kritisiert, dem G20-Gipfel in Indonesien fernzubleiben. Zugleich hat er Russland dabei als einen "Schurkenstaat" verunglimpft.

Quelle: AFP © HOLLIE ADAMS

Die Nichtteilnahme des russischen Präsidenten an der Veranstaltung auf Bali würde bedeuten, dass er nicht einmal versucht, seine Handlungen bezüglich der Ukraine zu erklären, schrieb der britische Premierminister Rishi Sunak in einem Beitrag für die britische Zeitung The Telegraph. Meinung Großbritannien vor dem Offenbarungseid? Neuer Premier muss Scherbenhaufen verwalten Sunak machte zudem Russland für eine "wirtschaftliche Unruhe auf der ganzen Welt" verantwortlich. Statt persönlich am G20-Gipfel teilzunehmen, "um sich seinen Kollegen zu stellen", habe er "nur" den russischen Außenminister Sergei Lawrow nach Indonesien entsandt, hieß es. Sunak kündigte an, bei dem G20-Treffen einen Fünf-Punkte-Plan mit Themen vorantreiben zu wollen, für die eine weltweite Koordination nötig sei. Ziel sei dabei, Russland daran zu hindern, "die Weltwirtschaft zu ersticken": "Wir werden unsere wirtschaftliche Zukunft nicht durch die Aktionen eines Schurkenstaates in Geiselhaft nehmen lassen – und unsere Verbündeten auch nicht." Inzwischen hat der Kreml auf die Äußerungen von Sunak reagiert. Die Behauptung des britischen Premierministers, Russland wolle "Lebensmittel in Waffen verwandeln", sei "grundsätzlich falsch", sagte der Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Montag gegenüber Journalisten. Im Gegenteil trage Russland dazu bei, dass ein kleiner Anteil der Lebensmittellieferungen bewältigt werde – "ein kleiner Teil der Gesamtmenge". Diese weltweiten Lieferungen insgesamt hätten überwiegend weder mit Russland noch mit der Ukraine zu tun, so der Kremlsprecher weiter. Trotz seiner Entscheidung, nicht persönlich an dem G20-Gipfel teilzunehmen, hat sich Wladimir Putin zuvor bei mehreren internationalen Gelegenheiten persönlich zu Russlands Position im Ukraine-Konflikt geäußert und eine Reihe historischer, geopolitischer und sicherheitspolitischer Gründe dargelegt, die Moskau veranlasst haben, Ende Februar eine spezielle Militäroperation in der Ukraine einzuleiten. Mehr zum Thema - Recep Tayyip Erdoğan: "Der Westen, insbesondere Amerika, greift Russland fast grenzenlos an"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.