Explosion in Istanbul: Mehrere Tote und Verletzte

Türkische Medien berichten über eine Explosion im Zentrum der türkischen Metropole Istanbul. Bei dem Zwischenfall auf der Straße Istiklal sollen mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen sein. Die Ursache der Explosion ist bislang ungewiss.

Quelle: Legion-media.ru © John Wreford / SOPA Images / Sipa USA

In den sozialen Medien machen derzeit Videos die Runde, welche die Explosion zeigen. Es ist zu sehen, wie Passanten in Panik die Meile verlassen. An explosion has been reported in #Istanbul’s iconic Istiklal street #taksim square #Turkeypic.twitter.com/t6X8brFGTV — Saida Zahidova (@Saida_Zahidova) November 13, 2022 Auf Bildern, die über die sozialen Medien verbreitet werden, sind zerborstene Scheiben und auf dem Boden liegende Menschen zu sehen. Warnung: Dieser Tweet enthält verstörende Bilder! #BREAKING: At least 11 people injured in explosion in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/J7vVhVRtIF — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 13, 2022 Laut Medienberichten soll es Tote und Verletzte geben. Der Gouverneur von Istanbul, Ali Yerlikaya, meldet auf Twitter 53 Verletzte und sechs Tote. Am Ort des Geschehens sind inzwischen Polizeibeamte und Feuerwehrleute eingetroffen. Medienberichten zufolge schließt die Polizei einen Terroranschlag nicht aus. Die Straße ist weiträumig gesperrt. Nach der Explosion hat die türkische Rundfunkbehörde RTÜK eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien verhängt. Berichte über die Explosion sollen vermieden werden, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu vermeiden, heißt es im Schreiben. Die Straße Istiklal ist ein touristischer Hotspot im europäischen Teil der türkischen Metropole. Dort befinden sich zahlreiche Geschäfte. In dieser Straße liegt auch das russische Generalkonsulat. Die Explosion hat sich aber weit entfernt von der Auslandsvertretung ereignet. Mehr zum Thema - Polizist bei Messerangriff in Brüssel getötet – Terrorverdacht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.