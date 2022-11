Podoljaka zum Ukraine-Krieg: Angebliche Übereinkunft zum Räumen von Cherson, Erfolge bei Ugledar

Die russischen Truppen setzten ihren Abzug vom rechten Dnepr-Ufer am Frontabschnitt Cherson weiter fort. Die äußerst organisierte und nach bisherigen Daten verlustfreie Art, auf die das geschah, lässt eine Koordinierung zwischen den russischen Streitkräften und den bewaffneten Formierungen der Ukraine in dieser Angelegenheit vermuten. Auch wurden in den Offensiven bei den Teilabschnitten der Donbass-Front bei Ugledar und Artemowsk-Soledar einige Erfolge erzielt. "Rettung unbezahlbarer Soldatenleben" – Reaktionen auf den Rückzug vom rechten Dnjepr-Ufer Juri Podoljaka ist ein ukrainischer politischer Blogger (auf YouTube hatte sein Kanal vor der Löschung durch die Verwaltung der Plattform 2,6 Millionen Abonnenten) und Journalist aus Sumy (er wohnt seit dem Jahr 2014 im russischen Sewastopol), dessen Einsichten im Zeitraum um den Beginn der Intervention in den russischen Medien zunehmend gefragter wurden. Seine Analyseausgaben warten mit nur wenigen Zahlen auf – dafür vermittelt er durch Arbeit mit Karten aber ein gutes Verständnis vom räumlichen Umfang der jeweiligen Entwicklungen und bietet dann und wann kurzfristige Prognosen. An Quellen bemüht Podoljaka einerseits offen zugängliche Daten: Dies sind Meldungen von Augenzeugen in den sozialen Medien sowie Meldungen des russischen, aber auch des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Andererseits gibt er Insiderquellen an: Neben solchen in den Volksmilizen und Sicherheitsorganen der Volksrepubliken Donezk und Lugansk seien dies solche in den ukrainischen Sicherheits- und Regierungsbehörden, die er aufgrund alter Beziehungen aus der Zeit als ukrainischer Journalist noch zu unterhalten erklärt. Um es mit dem aktuellen Jargon der Aufklärungsdienste auszudrücken, ist Juri Podoljaka also vornehmlich ein OSINT-Analyst. Mehr zum Thema - Teilrückzug Russlands aus Cherson: Drei mögliche Erklärungen

