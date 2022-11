"Es ist ein Verbrechen ungeahnten Ausmaßes" – Gerald Grosz über das Versagen der Regierungen

Der österreichische Autor und Politiker Gerald Grosz, der erst kürzlich für das Amt des Bundespräsidenten in Österreich kandidierte und dabei immerhin 5,6 Prozent der Wählerstimmen gewinnen konnte, geht im Gespräch auf die Hintergründe der innen- und außenpolitischen Lage ein: Rekord-Inflation, die Gefahr eines Dritten Weltkriegs, Wirtschaftscrash. Laut Grosz ist es ein "Verbrechen an der Demokratie", das sich gerade vor unseren Augen abspielt.

Den Zustand Österreichs und Deutschlands beschreibt Grosz mit drastischen Worten. Man bewege sich "auf dem besten Weg auf den Abgrund zu".

Grosz weiter:

"Unsere Regierungen haben sich am bescheidenen Wohlstand tatsächlich vergangen und all das, was Gründergenerationen die letzten 75 Jahre aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges an Wohlstand aufgebaut haben, binnen acht Monaten zerstört. Und das ist in Wahrheit ein Verbrechen ungeahnten Ausmaßes. Es ist ein Verbrechen an der Gesellschaft, es ist ein Verbrechen an den BüBürgern unserer Länder, es ist ein Verbrechen an einem mühsam aufgebauten solidarischen Sozialsystem der letzten 75, 80 Jahre. Und es ist auch ein Verbrechen an der Demokratie."