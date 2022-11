Medien: Kiew plant bei totalem Stromausfall Evakuierung von drei Millionen Menschen

Die Behörden in Kiew planen die Evakuierung von rund drei Millionen Einwohnern der Stadt im Falle eines vollständigen Stromausfalls, da weitere Schäden an der Energieinfrastruktur die Erbringung grundlegender Dienstleistungen gefährden könnten. Dies berichtete die Zeitung The New York Times.

Den Beamten in der ukrainischen Hauptstadt sei mitgeteilt worden, dass sie wahrscheinlich zwölf Stunden vorher über die kritische Situation informiert werden. Sollte es dazu kommen, "werden wir die Menschen informieren und sie auffordern, die Stadt zu verlassen", so Roman Tkatschuk, Direktor der Abteilung für kommunale Sicherheit der Ukraine, gegenüber der Zeitung. Er sagte:

"Wir könnten unser gesamtes Stromsystem verlieren."

Tkatschuk behauptete, dass dies den Verlust der Wasserversorgung und der Kanalisation bedeuten würde. Ihm zufolge tun die Kiewer Behörden alles, um das Energiesystem zu schützen. Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden insgesamt 40 Prozent der ukrainischen Energieinfrastruktur beschädigt. Die kommunalen Behörden seien dabei, 1.000 Heizwerke zu errichten, die als Bunker genutzt werden können.

Vor Beginn der Feindseligkeiten in der Ukraine lebten 3,5 Millionen Menschen in Kiew, und eine weitere Million pendelte aus den Vororten zur Arbeit in die Stadt, sagte der Bürgermeister Witali Klitschko in einem Interview mit Radio NV. Danach sank die Einwohnerzahl der Stadt auf eine Million, aber im Mai hatte sie bereits 2,2 Millionen erreicht.

Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass seit dem 10. Oktober ukrainische Militäreinrichtungen und Energiesysteme mit Hochpräzisionswaffen aus der Luft und zur See angegriffen worden seien. Die Angriffe folgten auf den Terroranschlag auf der Krim-Brücke, der von ukrainischen Spezialdiensten organisiert worden war. Am 1. November erklärte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu:

"Mit hochpräzisen Waffenangriffen zielen wir weiterhin effektiv auf die militärische Infrastruktur sowie auf Einrichtungen, die den Abbau der militärischen Kapazitäten der Ukraine betreffen. Gleichzeitig werden umfassende Maßnahmen ergriffen, um den Tod von zivilen ukrainischen Bürgern zu verhindern."

In der Nacht zum 29. Oktober griffen ukrainische Drohnen Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte und zivile Schiffe in der Bucht von Sewastopol an. Die gebietlichen Behörden bezeichneten den Angriff als den massivsten während der militärischen Sonderoperation. Daraufhin griffen russische Truppen am 31. Oktober ukrainische Energie- und Militäreinrichtungen an.

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, dass die russischen Angriffe auf Energieanlagen in der Ukraine "zum Teil" eine Reaktion auf den Angriff auf die Bucht von Sewastopol sind. Er fügte außerdem hinzu:

"Das ist nicht alles, was wir tun können."



