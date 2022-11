Noch nie waren in Frankreich so viele Menschen inhaftiert

Den Zahlen des französischen Justizministeriums zufolge gab es in Frankreich noch nie so viele Strafgefangene. Am 1. Oktober waren 72.350 Personen in Frankreich inhaftiert, was einer jährlichen Zunahme von 4,6 Prozent entspricht. Der Platz in den Gefängnissen wird knapp.

Quelle: AFP © Thibaud Moritz

72.350 Menschen sind laut den Zahlen des französischen Justizministeriums am 1. Oktober 2022 in Frankreich inhaftiert. Das sind 3.177 Gefangene mehr als im Oktober 2020, was einer jährlichen Entwicklung von plus 4,6 Prozent entspricht. Es ist die höchste jemals erreichte Anzahl, schreibt die Tageszeitung Le Monde. Nun wird in den Gefängnissen langsam der Platz knapp. Im Oktober 2022 schliefen 2.053 Häftlinge auf einer Matratze auf dem Boden, gegenüber 1.475 Insassen im Vorjahr, was einer Zunahme von 39,2 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Die Folgen der Überbelegung von Strafanstalten sind laut der Internationalen Beobachtungsstelle für Gefängnisse (International Prison Observatory): "Keine Privatsphäre auf den Toiletten, beklagenswerter Hygienezustand der Betten, Matratzen auf dem Boden und so weiter." Mehr zum Thema – Hunderte Migranten in Paris evakuiert: "Nicht einmal mehr Familien werden aufgenommen, nur Männer"

