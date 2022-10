Französische Gewerkschaften rufen zu neuen Streiks auf

Die französischen Gewerkschaften CGT und FSU haben für Donnerstag zu neuen, berufsübergreifenden Streiks aufgerufen. Doch da in Frankreich gerade Herbstferien sind, könnten die geplanten Kundgebungen weniger Zulauf erhalten.

Quelle: AFP © Jeff Pachoud

Um für mehr Lohn zu demonstrieren, haben die beiden französischen Gewerkschaften CGT und FSU auf ihren Webseiten für Donnerstag zu neuen, berufsübergreifenden Streiks aufgerufen. Im Departement Manche (Region Normandie) sind Kundgebungen in Cherbourg, Granville und Saint-Lô geplant. Beziehungskrise: Paris und Berlin gespalten? Es ist bereits der dritte Streikaufruf der CGT seit Beginn des neuen Schuljahres. Die Forderungen der Gewerkschaften sind nach wie vor dieselben. Sie verlangen zehn Prozent mehr Lohn für Angestellte des öffentlichen Dienstes und eine allgemeine Anpassung der Löhne an die Inflation. Im September 2022 lag die Inflationsrate in Frankreich bei 5,6 Prozent. Allerdings könnten die Streiks und Kundgebungen am Donnerstag schwächer ausfallen als die vorherigen Aktionen der Gewerkschaft. Im Augenblick sind in Frankreich Herbstferien.

Ein weiterer Mobilisierungstag ist bereits für den 10. November geplant, und die Bewegung wird fortgesetzt, wenn die Forderungen nicht erfüllt werden, warnen CGT und FSU. Mehr zum Thema – Macron: "Es wird Frieden in der Ukraine geben!"

