Behörden von Cherson: Alle Männer können der Territorialverteidigung beitreten

Die lokale Verwaltung des Gebietes Cherson bildet eine Territorialverteidigung, der sich alle in der Region verbliebenen Männer anschließen können. Unterdessen wird die Zivilbevölkerung aufgefordert, auf das linke Ufer des Dnepr-Flusses oder in andere Regionen Russlands umzusiedeln.

Quelle: Sputnik © Ewgeni Bijatow

Alle in Cherson freiwillig verbliebenen Männer können sich "trotz der erhöhten Sicherheitsbedrohung" den Territorialverteidigungseinheiten anschließen, meldete der Pressedienst der lokalen Verwaltung von Cherson am Montag. Die Mitteilung auf Telegram lautete: "Alle Männer, die freiwillig in Cherson bleiben, haben die Möglichkeit, sich den territorialen Verteidigungseinheiten anzuschließen." Den Einwohnern wurde erneut angeboten, auf das linke Ufer des Dnepr-Flusses oder in andere Regionen Russlands umzusiedeln. Die Strafverfolgungsbehörden würden weiterhin für Sicherheit in der Stadt sorgen. Ukrainischer Ministerpräsident warnt Europa vor "Migrations-Tsunami" und fordert mehr Waffen Bereits vergangenes Wochenende hatten die Behörden der Region die Zivilbevölkerung aufgefordert, die Stadt wegen der angespannten Lage an der Front sofort zu verlassen. "Wir haben allen Leuten, die uns heute gehört haben, vorgeschlagen, die Möglichkeit zu nutzen und in den linksufrigen Teil des Gebiets Cherson zu gehen", sagte Kirill Stremoussow, der Vizechef der russischen Verwaltung, am Sonntag. Zugleich erklärte er, dass die Lage stabil sei und die Verteidigungslinien verstärkt würden. Am 18. Oktober bezeichnete der neue Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine, Sergei Surowikin, die Lage in Cherson als schwierig und schloss dabei "die schwierigsten Entscheidungen" nicht aus. Cherson wurde zusammen mit Saporoschje sowie den Volksrepubliken Donezk und Lugansk Ende September nach einem Referendum Teil der Russischen Föderation. Am 19. Oktober führte der russische Präsident Wladimir Putin das Kriegsrecht in den neuen Gebieten ein. Mehr zum Thema - Warnung vor ukrainischer "Schmutziger Bombe" – Schoigu telefoniert mit westlichen Amtskollegen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.