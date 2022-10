Norwegen nimmt Sohn von russischem Ex-Eisenbahnchef fest: Wegen Fotos mit einer Drohne

Andrei Jakunin, Sohn des ehemaligen Chefs der Russischen Eisenbahnen, wurde in Norwegen festgenommen. Er soll von seiner Luxusjacht aus illegal eine Drohne gestartet und Fotoaufnahmen gemacht haben.

Quelle: AP © Alexander Zemlianichenko

Ein norwegisches Gericht hat den 47-jährigen Andrei Jakunin am Dienstag zu zwei Wochen Arrest verurteilt. Er habe von seiner Luxusjacht aus illegal eine Drohne gestartet, lautete der Vorwurf. Der Verdächtige ist der älteste Sohn von Wladimir Jakunin, dem früheren Chef der staatlichen russischen Eisenbahngesellschaft. Der Vorfall soll sich vor Spitzbergen ereignet haben. Die norwegische Polizei forderte das Gericht auf, den Täter festzunehmen, da es Befürchtungen gab, er könnte sich den Ermittlungen entziehen und aus dem Land fliehen. Während der Anhörungen bestand Jakunin darauf, dass er britischer Staatsbürger sei und seinen ständigen Wohnsitz in Italien habe. Er werde angeklagt, gegen Sanktionen verstoßen zu haben, da er auf Spitzbergen eine Drohne auf norwegischem Gebiet geflogen habe, sagte Polizeistaatsanwältin Anja Mikkelsen Indbjor zu lokalen Medien. "Die Polizei hat den Mann am 17. Oktober in Hammerfest festgenommen und Drohnen sowie elektronische Geräte beschlagnahmt, die jetzt analysiert werden", fügte sie hinzu. "Der Inhalt der Drohne ist für den Fall von großer Bedeutung." Obwohl Jakunin darauf bestand, ausschließlich als britischer Staatsbürger behandelt zu werden, soll die Polizei seinen russischen Pass an Bord der Yacht Firebird gefunden haben. Yakunins Verteidigung besteht darauf, dass der Angeklagte nicht gewusst habe, dass solche Aktivitäten eingeschränkt seien. "Er gab zu, eine Drohne geflogen zu haben, hatte aber keinen Grund zu der Annahme, dass dies illegal war. Er ist britischer Staatsbürger", sagte sein Anwalt. "Der Gerichtsbeschluss wird angefochten." Laut einer Erklärung seines Unternehmens sei Jakunin ein Fan von "Natur, Fotografie und Extremsport" und arbeite mit den Behörden zusammen, um alle Informationen über seinen Urlaub auf der Yacht bereitzustellen. Analyse Sanktionen gegen Russland legen globale Tourismusindustrie lahm Medienberichten zufolge ist Jakunin der siebte russische Staatsangehörige, der in Norwegen für das Fliegen von Drohnen in rechtliche Schwierigkeiten gerät. Bevor der Name des Verdächtigen offiziell bestätigt wurde, bezeichneten ihn lokale Medien als "Sohn eines engen Verbündeten" des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Anfang dieses Jahres hat Wladimir Jakunin eine solche Definition in Frage gestellt, nachdem er wegen des Konflikts in der Ukraine auf die Sanktionsliste gesetzt worden war. Er sagte, London habe "erstaunliche Inkompetenz bei der Zusammenstellung der Sanktionslisten" gezeigt und ihn fälschlicherweise als Leiter der russischen Eisenbahn bezeichnet. "Ich bin seit sieben Jahren von dieser Position im Ruhestand und übe keine andere staatliche oder kommerzielle Tätigkeit aus. Jeder, der Internetzugang hat, kann diese Informationen leicht finden", sagte der ehemalige Top-Manager. Sein Sohn Andrei machte Anfang des Jahres Schlagzeilen, nachdem er sich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen hatte. Er sagte, er habe Wladimir Putin nie gewählt. Nach Beginn der Kriegshandlungen hat Norwegen es russischen Bürgern und Organisationen verboten, über sein Gebiet sowohl mit Drohnen als auch mit Flugzeugen zu fliegen. Die russische Botschaft in Oslo warnte russische Bürger, die zu touristischen Zwecken nach Norwegen reisen, keine teure Foto- und Videoausrüstung mitzubringen und die norwegische Infrastruktur nicht zu fotografieren. Mehr zum Thema - US-Medien: Russlands Drohnen aus iranischer Produktion erschweren Israels Balanceakt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.