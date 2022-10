LNG-Tanker stauen sich vor Europas Küsten

Aktuell strömt so viel Flüssiggas nach Europa, dass die Entlade-Terminals Schwierigkeiten mit der Aufnahme haben. Vor den Küsten bilden sich Staus von LNG-Tankern. Die Probleme sind der Abkehr von russischen Gas-Lieferungen geschuldet.

Quelle: www.globallookpress.com © Federico Gambarini

Vor der Küste Spaniens, aber auch vor Großbritannien stauen sich die LNG-Tanker. Mit dem Beschluss der EU künftig auf russisches Pipeline-Gas zu verzichten, begann die EU den globalen LNG-Markt leer zu kaufen. Sehr zum Ärger der Länder, die bisher Stammabnehmer für Flüssiggas waren. Der neue Marktteilnehmer trieb die Preise in die Höhe, was zu Versorgungskrisen in den Ländern des Südens führte. Jetzt gibt es erneut Umstellungsprobleme, denn es gibt für die eingekauften Mengen an Flüssiggas nicht ausreichend Entladekapazitäten. Aus diesem Grund stauen sich vor den Küsten Europas nun die LNG-Tanker. Mindestens sieben Tanker liegen vor der spanischen Küste vor Anker. Bloomberg: EU kann sich nicht auf Gaspreisdeckel einigen Der spanische Netzbetreiber Enagas teilte beispielsweise mit, durch die bereits bestehenden hohen Füllstände gäbe es nur wenig Spielraum für die Abnahme von weiterem Gas. Dies spiegele die Situation allerdings nicht nur für Spanien, sondern für den gesamten europäischen Raum. Gleichzeitig gibt es Überlegungen, den Pipeline-Ausbau zu verstärken, um dem innereuropäischen Verteilungsproblem zu begegnen. Gedacht ist eine dritte Pipelinetrasse zwischen Spanien und Frankreich. Frankreich widersetzt sich dem Projekt. Allerdings liegt der Ausbau auch im Interesse Deutschlands. Die Staus werden sich absehbar mit der Erhöhung des Verbrauchs in der EU auflösen. Zudem arbeitet Deutschland mit Hochdruck an der Fertigstellung von mindestens zwei eigenen LNG-Terminals. Dennoch verdeutlicht die aktuelle Situation die Problematik in Bezug auf den unbeständigen Gasmarkt. Mehr zum Thema - Erdoğan bestätigt Vereinbarung mit Putin: Türkei soll zum Umschlagpunkt für Erdgas werden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.