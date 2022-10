Medien: Abgeordnete wollen britische Premierministerin Truss diese Woche stürzen

Obwohl das Büro der britischen Premierministerin warnte, dass es dadurch zu Neuwahlen kommen könnte, wollen britische Abgeordnete diese Woche versuchen, Liz Truss zu stürzen, wie die Zeitung "Daily Mail" berichtet. "Ihre Zeit ist abgelaufen", so die Abgeordneten.

Quelle: AFP © Daniel Leal

Mehr als 100 Abgeordnete der regierenden Konservativen Partei sind bereit, die britische Premierministerin Liz Truss zu stürzen, berichtet die Zeitung Daily Mail unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Dem Bericht zufolge wollen die Abgeordneten, dass Graham Brady, der Vorsitzende des 1922-Komitees, der parlamentarischen Vereinigung konservativer Mitglieder des britischen House of Commons, ein Misstrauensvotum gegenüber Truss verkündet. Britischer Verteidigungsminister rügt Macron wegen Äußerungen zum Einsatz von Atomwaffen Das in einer politischen Krise steckende Großbritannien hat seit dem Votum für den Austritt aus der Europäischen Union im Jahr 2016 bereits dreimal den Premierminister gewechselt. Laut Daily Mail soll Brady auf Wunsch der Abgeordneten Truss mitteilen, dass "ihre Zeit abgelaufen ist". Sie solle die Parteiregeln so ändern, dass eine sofortige Vertrauensabstimmung über ihre Führung möglich werde. Wie die Zeitung weiter berichtet, hätte sich Brady den Plänen der Abgeordneten jedoch widersetzt. Er habe vielmehr erklärt, dass Truss zusammen mit dem neu ernannten Schatzkanzler Jeremy Hunt eine Chance verdient, die Wirtschaftsstrategie der Regierung in einem Haushalt am 31. Oktober darzulegen. Mehr zum Thema – Britischer Finanzminister Kwasi Kwarteng gefeuert – Pfund fällt dennoch weiter

