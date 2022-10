Unabhängigkeit von Großbritannien: Schottlands Regierungschefin will Referendum durchsetzen

Während London sich gegen ein mögliches Referendum zu Schottlands Unabhängigkeit stellt und derzeit ein Verfahren am Obersten Gerichtshof läuft, bleibt die schottische Regierungschefin Sturgeon dabei, dass über die Unabhängigkeit abgestimmt werden soll.

Quelle: www.globallookpress.com © George Cracknell Wright/ ZUMAPRESS / Global Look Press

Die schottische Regierungschefin erklärte am Sonntag, sie werde ihre Kampagne für den Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich fortsetzen, selbst wenn sie ein Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof verliert, in dem sie um die Genehmigung für ein neues Unabhängigkeitsreferendum ersucht.



Die Erste Ministerin Nicola Sturgeon möchte im Oktober 2023 ein Referendum abhalten, doch die konservative britische Regierung in London versucht, dies zu verhindern. Das oberste britische Gericht wird sich ab Dienstag mit der Frage befassen, ob die halbautonome Verwaltung Schottlands eine Unabhängigkeitsabstimmung ohne die Zustimmung der Regierung in London organisieren kann. Schottische Premierministerin: Truss als Regierungschefin könnte sich als "Katastrophe" erweisen Sturgeon, die die Schottische Nationalpartei führt, sagte, dass sie im Falle einer Niederlage im Prozess für ihre in Edinburgh ansässige Regierung die nächsten nationalen Wahlen in Großbritannien de facto zu einer Volksabstimmung über die Beendigung der drei Jahrhunderte alten Union Schottlands mit England machen wird. Wie das funktionieren würde, erklärte sie nicht genauer. Eine ohne die Zustimmung der britischen Regierung durchgeführte Abstimmung wäre rechtlich nicht bindend.



Sturgeon betonte, dass, wenn die Gerichte ein Referendum blockieren, "wir unseren Fall den Menschen in einer Wahl vorlegen oder wir geben die schottische Demokratie auf".



"Das sollte der letzte Ausweg sein", erklärte sie. "Ich möchte nicht in dieser Position sein. Ich möchte ein rechtmäßiges Referendum haben."



Schottland und England sind seit dem Jahr 1707 politisch vereinigt. Seit 1999 hat Schottland ein eigenes Parlament und eine eigene Regierung und macht seine eigene Politik in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Bildung und anderen Angelegenheiten. Die britische Regierung in London kontrolliert jedoch Bereiche wie Verteidigung und Steuerpolitik. Mehr zum Thema – Schottland verabschiedet sich von England

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.