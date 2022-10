Erste Prognose aus Österreich: Amtsinhaber Van der Bellen gewinnt in erstem Wahlgang

Rund 6,4 Millionen Österreicher waren aufgerufen, den nächsten Bundespräsidenten zu wählen. Laut ersten Prognosen vom Sonntag habe Amtsinhaber Alexander Van der Bellen 54,6 Prozent der Stimmen bekommen und müsste somit nicht in eine Stichwahl.

Quelle: AFP © Joe Klamar

Amtsinhaber Alexander Van der Bellen galt laut Umfragen als klarer Favorit bei der Wahl des Staatsoberhaupts in Österreich. Nun zeigen erste Prognosen, dass er 54,6 Prozent der Stimmen bekommen habe. Das würde bedeuten, dass Van der Bellen bereits im ersten Durchgang das Amt verteidigen konnte. Insgesamt bewarben sich sieben Kandidaten um das höchste Amt in der Alpenrepublik. Rund 6,4 Millionen Bürger waren wahlberechtigt, die letzten Wahllokale schlossen um 17.00 Uhr. Das vorläufige Endergebnis der Wahl wird für Montagabend, vielleicht sogar Dienstagmorgen erwartet. Die Briefwahlstimmen werden erst am Montag ausgezählt. Erst eine Woche später, mit der Sitzung der Bundeswahlbehörde am 17. Oktober, wird das Wahlergebnis amtlich. Mehr zum Thema in Kürze...

