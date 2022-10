Frankreich zahlt Familien, die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen, 150 Euro pro Monat

Die französische Premierministerin Élisabeth Borne hatte eine Unterstützung für Personen in Aussicht gestellt, die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. Am Mittwoch wurden die Details in einer Pressemitteilung durch das Ministerium für Stadt und Wohnungsbau bekannt gegeben.

Um zu verhindern, "dass die Solidarität nachlässt", hatte die französische Premierministerin Élisabeth Borne am Montag eine Unterstützung für Familien angekündigt, die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. Ihre Höhe wurde am Mittwoch von Olivier Klein, dem beigeordneten Minister für Stadt und Wohnungsbau, bekannt gegeben. Der Staat wird 150 Euro an Personen zahlen, die Flüchtlinge beherbergen. Diese "finanzielle Unterstützung" soll nach Angaben der Regierung "5.000 bis 12.000 Familien" betreffen. Aufnahmestopp für Flüchtlinge: Ostdeutsche Kommunen an der Belastungsgrenze Diese Unterstützung "wird den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Dezember 2022 abdecken" und wird "unter der Bedingung ausgezahlt, dass sie mindestens 90 Tage lang solche Begünstigten aufgenommen haben", so die Pressemitteilung des Ministeriums. "Diese außergewöhnliche finanzielle Maßnahme ermöglicht es, den Schwung der Großzügigkeit zu unterstützen, der zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine zu beobachten war und welcher ein wichtiges Glied bei der Bewältigung der Krise und der Aufnahme von Vertriebenen aus der Ukraine darstellt", betonte Olivier Klein. "Trotz einer von der Energiekrise geprägten wirtschaftlichen Situation haben die Franzosen eine immense Solidarität bewiesen". Dies fügte er in der Erklärung hinzu, welche nach einem Treffen am Mittwoch mit den Verbänden und institutionellen Akteuren, die diese Bürgerunterkunft begleiten, veröffentlicht wurde. Mehr zum Thema – Umfrage: Unterstützung für die Ukraine sinkt in den EU-Mitgliedsstaaten

