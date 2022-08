Serbien: Sieben Länder widerrufen Unabhängigkeit des Kosovo

Serbiens Präsident Vučić hat mitgeteilt, sieben Länder hätten schriftliche Eingaben gemacht, um die Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo zu widerrufen. Diese werden veröffentlicht, wenn Pristina Anträge bei internationalen Organisationen stellt, erklärte Vuči.

Quelle: Legion-media.ru © Rainer Unkel

Vor dem Hintergrund des andauernden Streits um den Kosovo hat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić erklärt, dass sieben Länder den Widerruf der Anerkennung der Unabhängigkeit der Republik Kosovo mitgeteilt haben. In einer Fernsehansprache an die Nation sagte Vučić: "Im Moment befinden sich in meinem Safe und im Safe des Außenministers sieben Dokumente zum Widerruf der Anerkennung. Wir haben daran gearbeitet und waren erfolgreich: Die Anzahl solcher Dokumente stieg von vier auf sieben." Serbiens Staatschef fügte hinzu, dass diese Dokumente veröffentlicht werden, wenn der Kosovo neue Anträge auf Mitgliedschaft in verschiedenen internationalen Organisationen einreicht. Vučić wies darauf hin, dass Pristina sich um die Anerkennung durch Vietnam und Kenia bemühe, dass Belgrad aber auch mit diesen Ländern zusammengearbeitet habe. Es bleibt jedoch unklar, ob sich die Positionen dieser beiden Länder zum Kosovo in irgendeiner Weise geändert haben. Stattdessen sagte Vučić, dass die Diplomaten seines Landes angesichts der "ständigen" Versuche des Kosovo, die internationale Gemeinschaft für sich zu gewinnen, nicht untätig geblieben" seien. Serbien warnt NATO in Kosovo-Frage: "Werden unser Volk vor Progromen schützen" Am 12. Mai hatte der Kosovo eine Mitgliedschaft im Europarat beantragt. Im selben Monat erklärte Serbiens Außenminister Nikola Selaković, dass es seiner Regierung gelungen sei, mit vier Ländern einen Widerruf der Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo auszuhandeln. Weniger als die Hälfte der UN-Mitgliedstaaten erkannte das Kosovo an, seit die Region im Jahr 2008 einseitig ihre Unabhängigkeit von Belgrad erklärt hatte. Nicht alle EU-Mitglieder akzeptieren die Unabhängigkeit des Kosovo. Griechenland, Rumänien, die Slowakei und Spanien lehnen eine Anerkennung bisher ab. Von den G20-Staaten erkennen elf Mitglieder den Kosovo an, acht Mitglieder lehnen eine Anerkennung ab. Zu jenen Ländern, welche eine Unabhängigkeit der Region nicht befürworten, gehören Russland, China, Indien, Brasilien, Südafrika, Argentinien, Indonesien und Mexiko. Mehr zum Thema - Serbien und Kosovo erzielen Einigung im Streit um Einreiseregeln

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.