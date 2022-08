Estland schließt Grenzen für Russen mit Schengen-Visa, die von Estland ausgestellt wurden

Ab kommender Woche dürfen rusissche Bürger mit einem von Estland ausgestellten Schengen-Visum nicht mehr in das baltische Land einreisen. Dies teilte Estlands Außenminister Urmas Reinsalu am Donnerstag mit. Es gelten einige Ausnahmen.

Quelle: Sputnik © Sergei Stepanow

Wie der estnische Außenminister Urmas Reinsalu mitteilte, wird Estland seine Landesgrenzen ab kommender Woche für russische Bürger mit zuvor von der Republik ausgestellten Schengen-Visa schließen. Der Politiker betonte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, diese Maßnahme gelte vorerst nicht für Visa, die von anderen Schengen-Staaten ausgestellt werden. Ob die Einreise russischen Bürgern nur aus Russland oder auch aus anderen Schengen-Staaten verboten sein wird, ist unklar. Umfrage: Mehr als die Hälfte der Finnen gegen Touristenvisa für Russen Ausnahmen von der neuen Regelung gelten für Diplomaten und deren Familienangehörige, Mitarbeiter im Bereich internationale Transporte, Personen, deren Reisen humanitäre Gründe haben, Menschen, die nahe Verwandte in Estland besuchen sowie Personen mit Bewegungs- und Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union. Ausnahmen gelten ebenso für russische Bürger, deren Heimatland Estland ist oder die ihren ständigen Wohnsitz in Estland haben. Reinsalu fügte hinzu, dass die Regierung auch über Visa für russische Studenten in Estland diskutiert habe. Studierende, deren Visa vor dem Studienende ablaufen, erhalten demnach eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis um ein weiteres Jahr. Zuvor hatte die Europäische Kommission mitgeteilt, dass die EU-Länder Visabeschränkungen für russische Bürger diskutieren. Ein vollständiges Visa-Verbot an Russen hatte vor allem die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas unterstützt. Sie meinte, dass Reisen nach Europa "ein Privileg, kein Menschenrecht" seien. Estland stellt bereits seit dem Frühjahr keine Touristenvisa für russische Staatsbürger aus. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach sich gegen ein Verbot von Touristenvisa für Russen aus. "Das ist Putins Krieg, und deshalb tue ich mich mit diesem Gedanken sehr schwer", sagte er am Donnerstag in Berlin. Mehr zum Thema - Estlands Premierministerin fordert totales und EU-weites Einreiseverbot für Russen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.