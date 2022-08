Saporoschje-Chef unterzeichnet Anordnung zum Referendum über Beitritt zu Russland

Das Oberhaupt des Gebietes Saporoschje Ewgeni Balizki hat eine Anordnung zur Durchführung eines Referendums über die Wiedervereinigung des Gebietes mit Russland unterzeichnet, berichtete RIA Nowosti.

Quelle: www.globallookpress.com © Robert Michael/dpa

Balizki unterzeichnete das Dokument auf dem Forum der Bürgerbewegung "Wir sind mit Russland", das in Melitopol stattfindet. Die Veranstaltung wurde von über 700 Vertretern aus dem gesamten Gebiet besucht. Während der Veranstaltung verlas Wladimir Rogow, Mitglied des Hauptrates der Gebietsverwaltung, eine Mitteilung der Forumsteilnehmer, in der es heißt: Transnistrien kündigt Pläne zum Anschluss an Russland an "Auf der Grundlage des Prinzips der freien Entscheidung und unter Berücksichtigung der Meinung jedes Einwohners unseres Gebietes erklären wir unsere Absicht, ein Referendum über die Frage des Beitritts des Gebietes Saporoschje zur Russischen Föderation als vollwertiges Subjekt abzuhalten. Wir sind ein Volk und wir werden zusammen sein." Alle Delegierten im Saal hoben einstimmig die Hand zur Zustimmung. Einer früheren Erklärung der lokalen Behörden zufolge könnte das Referendum bereits Mitte September 2022 durchgeführt werden. Russische Streitkräfte hatten Teile von Saporoschje im Zuge ihrer Offensive eingenommen, jedoch kontrolliert Kiew noch die gleichnamige Haupstadt der Region, die am Fluss Dnjepr liegt. Mehr zum Thema – Alles hat seine Vorgeschichte: Wie Kiew die Menschen in seinem ehemaligen Osten entmenschlichte

