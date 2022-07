EZB erhöht Leitzinsen im Euroraum unerwartet deutlich

Es war erwartet worden und bestätigte sich nun: Die Europäische Zentralbank zieht angesichts der Rekordinflation im Euroraum die Zinsen an. Sogar deutlicher als erwartet. Zudem soll es ein neues "Anti-Krisen-Programm" geben, um die Belastung einzelner Länder zu vermeiden.

Quelle: AFP © Daniel Roland

Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht angesichts der Rekordinflation erstmals seit elf Jahren die Zinsen im Euroraum. Der Leitzins steigt unerwartet kräftig von null auf 0,50 Prozent, der Negativzins von minus 0,50 Prozent für geparkte Gelder von Geschäftsbanken entfällt, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Europäische Zentralbank (EZB) flankiert ihre Zinswende mit einem neuen Anti-Krisen-Programm. Das teilte die Notenbank nach einer Sitzung des EZB-Rates am Donnerstag in Frankfurt mit. Das Instrument soll sicherstellen, dass die Erhöhung der Zinsen einzelne Länder nicht über Gebühr belastet. Mehr zum Thema – Großbritannien: Höchste Inflationsrate seit 40 Jahren (rt de/dpa)

