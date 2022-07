Nord Stream 2 erzielt Teilerfolg vor Europäischem Gerichtshof

Die Nord Stream 2 AG hat einen Erfolg vor Gericht erringen können: Der Europäische Gerichtshof hat einer Klage gegen die sogenannte EU-Gasrichtlinie zugestimmt. Ob damit die Chancen auf Inbetriebnahme der längst fertigen Pipeline steigen, ist indes noch ungewiss.

Quelle: www.globallookpress.com © Daniel Reinhardt/dpa

Die eng mit dem russischen Energiekonzern Gazprom verbundene Nord Stream 2 AG darf nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gegen die EU-Gasrichtlinie klagen. Das höchste europäische Gericht hob am Dienstag einen Beschluss des untergeordneten EU-Gerichts auf, das eine Klage des Unternehmens zunächst abgewiesen hatte (Rechtssache C-348/20 P). Ob das Urteil für die Nord Stream 2 AG mehr als symbolische Bedeutung hat, blieb zunächst unklar. Grund ist, dass das Unternehmen die gleichnamige Gaspipeline in absehbarer Zeit aus politischen Gründen nicht in Betrieb nehmen kann. Denn das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 wurde im Februar wegen des russischen Vorgehens im Ukraine-Konflikt von der Bundesregierung gestoppt. Meinung Die sich in Deutschland entwickelnde Wirtschaftskrise ist eine faszinierende Studie über Eigentore Hintergrund der Klage der Nord Stream 2 AG ist die nach Genehmigungen und Baubeginn der Leitung Nord Stream 2 nachträglich eingeführte EU-Gasrichtlinie von 2019. Sie legt Auflagen für Energieunternehmen fest – etwa die Trennung vom Betrieb einer Leitung und dem Vertrieb des Gases. Das Urteil des EuGH könnte von EU-Seite möglicherweise dafür sorgen, doch noch ein Hintertürchen zur Inbetriebnahme der Gasleitung zu öffnen und fürs Erste den Anschein eines rechtsstaatlichen Verfahrens zu wahren – nach einer Reihe massiver politischer Interventionen aus Berlin und Brüssel in den Genehmigungsprozess der Pipeline. Die Nord Stream 2 AG ist eine Tochtergesellschaft des russischen Gaskonzerns Gazprom und hat ihren Hauptsitz im schweizerischen Zug. Ihre durch die Ostsee verlegte und seit Monaten fertiggestellte, im Prinzip betriebsbereite Pipeline hätte russisches Gas nach Deutschland bringen sollen. Doch die USA verhängten Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG und untersagten damit weitere Geschäfte mit dem Unternehmen. Eine Insolvenz konnte die Nord Stream 2 AG im Mai abwenden. Mehr zum Thema - Wenn Sanktionen nach hinten losgehen: Die EU hat keinen Plan (rt/dpa)

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.