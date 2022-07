Liz Truss kandidiert für den Posten des britischen PMs – Mehr antirussische Rhetorik erwartet

Die britische Außenministerin Liz Truss hat sich dem Rennen um das Amt des nächsten Premierministers angeschlossen. Die Politikerin verspricht, die Steuern zu senken sowie Putin "echten Schmerz" zuzufügen. Auch Chinas Handlungen sollen eine Herausforderung für die Welt sein.

Quelle: AFP © DANIEL LEAL

Nach dem angekündigten Rückzug des britischen Premierministers Boris Johnson hat auch die Außenministerin Liz Truss verkündet, um die Nachfolge des Amtes zu kämpfen. Die Politikerin versprach, als Konservative zu regieren, falls sie für das Spitzenamt des Königreichs ausgewählt werde. Truss betonte: "Inmitten der weltweiten Wirtschaftskrise stehen wir im eigenen Land vor großen Herausforderungen. Wir stehen vor großen Herausforderungen aus dem Ausland, von einem aggressiven Russland bis zu einem zunehmend durchsetzungsfähigen China." Sie fügte hinzu, dass sie eine Premierministerin sein würde, die "schwierige Entscheidungen treffen kann", während sie ihre Erfahrung als Brexit-Verhandlungsführerin, Handels- und Außenministerin anpries. Diese Erfahrung habe ihr dabei geholfen, Sanktionen gegen Russland wegen der Militäroperation in der Ukraine zu verhängen. Truss ist auch entschieden, Präsident Wladimir Putin und der russischen Regierung schaden zu wollen: "Als Außenministerin habe ich dazu beigetragen, die internationale Reaktion auf Putins Krieg in der Ukraine zu leiten und ein hartes Sanktionspaket zu schnüren – das weltweit führend war –, indem es Putin und dem Kreml echte Schmerzen zufügt." Zudem versprach die britische Außenministerin, mit Steuersenkungen zu beginnen, um dem Vereinigten Königreich zu helfen, die Krise bei den Lebenshaltungskosten zu überwinden und Investitionen anzuziehen. Gleichzeitig wolle sie dafür sorgen, dass die Privatwirtschaft schneller wächst als der staatliche Sektor. Meinung Die militante Rhetorik von Liz Truss ist ein weiteres Zeichen für Großbritanniens Größenwahn Liz Truss unterstützt die Ukraine aktiv und verurteilt die russische Sonderoperation. Nach deren Beginn erklärte die Ministerin, Großbritannien werde nicht ruhen, bis Russlands Wirtschaft zerstört sei. Sie nannte das Land "einen Paria auf der Weltbühne". Die Außenministerin ist auch der Ansicht, dass Kiew massiv unterstützt werden müsse und nicht länger ein Ansatz verfolgt werden solle, der eine baldige Friedensregelung mit territorialen Zugeständnissen der Ukraine vorsieht. Mit der Ankündigung ihrer Kandidatur schloss sich die Abgeordnete dem dichten Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson an. Am Donnerstag hatte der Politiker nach einer Reihe von Skandalen und einer Welle von Rücktritten hochrangiger Kabinettsmitglieder seinen Rücktritt als Premierminister angekündigt. Einer der Vorwürfe ist, dass Regierungsmitglied Chris Pincher Radau im betrunkenen Zustand Männer sexuell belästigt habe. Vor diesem Hintergrund stellte sich heraus, dass Johnson von Pinchers früheren Vorwürfen der unsittlichen Übergriffe gewusst habe und ihn dennoch in ein hohes Amt berief. Mehr zum Thema – Boris Johnson tritt als Parteichef zurück - bleibt aber vorerst Premier

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.