Gaslieferungen wegen Wartungsarbeiten eingestellt – Berlin befürchtet dauerhaften Stopp

Russland hat die Gaslieferungen durch die Nord Stream 1-Pipeline wegen geplanter Wartungsarbeiten vorübergehend für zehn Tage eingestellt. Berlin befürchtet jedoch, dass es sich auf einen möglichen dauerhaften Stopp aller russischen Gasimporte einstellen muss

Im vergangenen Monat reduzierte Russland die Lieferungen durch die Pipeline um 60 Prozent und begründete dies mit der Notwendigkeit von Wartungsarbeiten, die durch westliche Sanktionen behindert wurde. Die Nord Stream 1-Pipeline, die Gas direkt von Russland über die Ostsee nach Deutschland transportiert, ist für Berlin von entscheidender Bedeutung. Im vergangenen Jahr entfielen auf diese Route 55 Prozent der deutschen Gasimporte, im ersten Quartal dieses Jahres waren es 40 Prozent Die Auswirkungen der drohenden Gasknappheit bekommt die deutsche Bevölkerung bereits zu spüren. Vonovia, einer der größten Wohnungsanbieter in Deutschland, wird künftig die Heiztemperatur in der Nacht auf maximal 17 Grad Celsius begrenzen. Warmes Wasser ist nur noch zu bestimmten Tageszeiten verfügbar. Mehr zum Thema - "Erschreckende Inkonsequenz": In Deutschland wächst die Unzufriedenheit mit der Ukraine-Politik

