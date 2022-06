Deutschland erteilt wieder Touristenvisa an russische Staatsbürger

Nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen erteilt die Bundesrepublik wieder alle Arten von Visa an russische Staatsbürger, heißt es auf der Webseite der Deutschen Botschaft in Russland.

Quelle: Sputnik © Nina Sotina

Ab dem 11. Juni wurden sämtliche Einreisebeschränkungen nach Deutschland wieder aufgehoben. Dementsprechend werden ab jetzt wieder alle Arten von Visa an russische Bürger ausgestellt, einschließlich Visa für touristische und private Zwecke. Dies teilte die deutsche Vertretung in Russland auf ihrer offiziellen Webseite am Mittwoch mit. "Für die Einreise nach Deutschland ist keine Vorlage eines Impfnachweises, Genesenennachweises oder Testnachweises mehr erforderlich", heißt es in der Mitteilung. Aufgrund der hohen Nachfrage warnte die Behörde vor Verzögerungen bei der Beantragung und Erteilung von Visa. Auch die Einreise von Touristen aus Deutschland nach Russland ist möglich. Russland hatte vor kurzem alle pandemiebedingten Einreisebeschränkungen für Drittstaatsangehörige aufgehoben. Aufgrund des gegenseitigen Flugverbots gibt es derzeit allerdings keine direkten Flugverbindungen. Reisewillige müssen mindestens einmal umsteigen. Vor knapp einem Jahr hatte die Bundesregierung die Einreise aus Russland wegen der Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus eingeschränkt. Russland wurde als Virusvariantengebiet eingestuft. Die wenigen, die in die Bundesrepublik noch einreisen durften, mussten eine 14-tägige Quarantänepflicht einhalten, auch Geimpfte und Genesene. Mehr zum Thema - Türkei plant eigene Airline für Flugverkehr mit Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.