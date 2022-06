Bis zu 1.000 Soldaten täglich – Kiew gesteht hohe Verluste ein

Das ukrainische Militär beklagt den Verlust von bis zu 1.000 Soldaten täglich. David Arachamija, der Vorsitzende der ukrainischen Regierungspartei Volksdiener, erklärte, jeden Tag würden 200 bis 500 ukrainische Soldaten getötet. Darüber hinaus gebe es viele Verwundete.

Kiew verliert bis zu 1.000 Soldaten täglich. Im Schnitt würden 200 bis 500 Mann getötet und es gebe eine ungefähr gleich große Anzahl an Verwundeten, schreibt das US-Nachrichtenportal Axios mit Verweis auf David Arachamija, den Vorsitzenden der ukrainischen Regierungspartei Volksdiener. Hiermit gestehen die Kiewer Machthaber die bisher größten Verluste unter ukrainischen Soldaten ein. Arachamija befindet sich aktuell zu Besuch in Washington. Am Monatsanfang hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij von einer Verlustrate von 60 bis 100 Mann täglich gesprochen. Mark Milley, der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte, sprach jedoch von etwa 100 Getöteten und bis zu 300 Verwundeten täglich. Dies seien die vom US-Militär geschätzten Verluste.

