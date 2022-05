Wegen Touristen: Ukrainische Flüchtlinge sollen bulgarische Hotels räumen

In Bulgarien sollen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine noch vor Beginn der Urlaubszeit aus Hotels am Schwarzen Meer in Aufnahmezentren verlegt werden. Mit der Verlegung soll in den nächsten Tagen begonnen werden. In Bulgarien halten sich etwa 90.000 Menschen aus der Ukraine auf.

Quelle: Legion-media.ru

Die Touristensaison steht vor der Tür und Bulgarien hat beschlossen, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine noch vor Beginn der Urlaubszeit aus Hotels am Schwarzen Meer in Aufnahmezentren zu verlegen. In einer Videobotschaft am Montagabend erklärte Vize-Regierungschefin Kalina Konstantinowa: "Bulgarien kann es sich nicht mehr leisten, ukrainische Staatsbürger in Hotels am Strand zu unterhalten." Mit der Verlegung soll in den nächsten Tagen begonnen werden. In dem EU-Land halten sich nach Angaben der Behörden etwa 90.000 Menschen aus der Ukraine auf. Die Touristensaison beginnt am Schwarzen Meer in der ersten Juni-Hälfte. Zuvor hatten es viele Flüchtlinge abgelehnt, aus dortigen Hotels in staatliche Ferienheime im Landesinneren zu ziehen. An eigens organisierten Fahrten per Bahn oder Bus gab es nur wenig Interesse. Viele befürchten, dass es in den teils entlegenen Ferienorten keine ärztliche Versorgung oder Einkaufsmöglichkeiten geben könnte. Nur 500 Flüchtlinge machten nach Berichten bulgarischer Medien von dieser Möglichkeit Gebrauch. "Das hässliche Gesicht Europas" – Krasse Doppelstandards bei der Hilfe für Flüchtlinge Bulgarien ist vor allem Transitland für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die meist nach Mitteleuropa weiter reisen. Seit Kriegsbeginn Ende Februar kamen annähernd 300.000 Menschen ins Land. Nach offiziellen Zahlen vom Montag sind 90.365 Flüchtlinge in Bulgarien geblieben. Sie sind in Hotels untergebracht, aber auch privat bei Freunden, Verwandten oder freiwilligen Helfern. Mehr zum Thema – "Das hässliche Gesicht Europas" – Krasse Doppelstandards bei der Hilfe für Flüchtlinge (rt de/dpa)

