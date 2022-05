Krieg im Donbass: Exklusive Bilder von der aktuellen Lage im Hüttenwerk "Asowstal" in Mariupol

Die Offensive in der Volksrepublik Donezk hat an Fahrt aufgenommen, seit die ukrainischen Kämpfer und Soldaten im Hüttenwerk "Asowstal" in Mariupol sich ergeben haben, so Beamte der Volksrepublik. Man inspiziere die ehemaligen Stellungen des Neonazi-Regiments "Asow" und räume das Gebiet von den zahlreichen hinterlassenen Minen.



Unser Korrespondent Igor Schdanow ist vor Ort und erkundet das Gebiet. Heute guckt er sich für euch die Stelle näher an, wo Asow-Kämpfer versucht haben, die Belagerung zu durchbrechen.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.