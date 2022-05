Britischer Abgeordneter wegen mutmaßlichen Missbrauchs festgenommen

Ein Hinterbänkler der Tory-Fraktion im britischen Parlament soll am Dienstag festgenommen worden sein. Er wird des sexuellen Missbrauchs, der Vergewaltigung und des Missbrauchs seiner Machtpositionen beschuldigt. Bis auf Weiteres befinde er sich in Untersuchungshaft.

Quelle: Gettyimages.ru © Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images

Berichten zufolge hat die Londoner Polizei einen Abgeordneten der britischen Tory-Partei wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und Missbrauchsvorwürfen festgenommen. Ein Mann in seinen Fünfzigern befinde sich deswegen in Untersuchungshaft, teilte die Metropolitan Police am Dienstag mit. Die Anfang 2020 angezeigten Fälle sexuellen Missbrauchs sollen sich zwischen 2002 und 2009 in London abgespielt haben. Die polizeilichen Ermittlungen gegen den namentlich nicht genannten Abgeordneten der Konservativen, über die unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, laufen noch. Der Polizei zufolge wird gegen den Betroffenen auch wegen möglichen Missbrauchs seiner Machtposition ermittelt. Offener Brief an britisches Parlament: Bundestagsabgeordnete fordern Freilassung von Assange Der Fraktionschef der konservativen Partei wies den betreffenden Abgeordneten an, das Grundstück des Parlaments nicht mehr zu betreten, solange die Ermittlungen laufen. Aus der Partei wurde der Beschuldigte jedoch zunächst nicht ausgeschlossen. Zur Identität des Beschuldigten wurde bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen Hinterbänkler handeln soll. Darüber hinaus kommentieren bislang weder Scotland Yard noch das Parlament den Fall. Abgeordnete der Tory-Partei von Premier Boris Johnson sind in den vergangenen Monaten wiederholt wegen Fehlverhaltens in die Schlagzeilen geraten. Lange hielt die Partygate-Affäre um Exzesse in der Downing Street während des Corona-Lockdowns London in Atem, dann ging es in verschiedenen Fällen um Missbrauch sowie einen Parlamentarier, der beim Anschauen von Pornovideos im Unterhaus erwischt wurde. Mehr zum Thema - Die militante Rhetorik von Liz Truss ist ein weiteres Zeichen für Großbritanniens Größenwahn (rt de/dpa)

