Erster Präsident der unabhängigen Ukraine Krawtschuk gestorben

Leonid Krawtschuk, erster Präsident der unabhängigen Ukraine, ist am Dienstag gestorben. Krawtschuk war von 1991 bis 1994 Präsident des Landes und leitete noch vor Kurzem die ukrainische Delegation in der Kontaktgruppe zur Regelung der Lage in der Ostukraine.

Quelle: AFP © RIA NOVOSTI / AFP

Wie TASS meldet, ist der erste Präsident der 1991 unabhängig gewordenen Ukraine, Leonid Krawtschuk, am Dienstag nach langer Krankheit gestorben. Dies berichtete eine Quelle aus der Familie des Politikers gegenüber Ukrainskie Nowosti. Am 10. Januar wurde Krawtschuk 88 Jahre alt. Der ehemalige Präsident hatte sich Ende Juni 2021 einer schwierigen Herzoperation unterziehen müssen. Daraufhin lag der Politiker lange Zeit im Koma. Krawtschuk hielt sich später zur Rehabilitation in einer Münchner Klinik auf. Bereits im Mai 2017 musste sich Krawtschuk einen Stent implantieren lassen. Krawtschuk leitete die ukrainische Delegation in der Kontaktgruppe zur Regelung der Lage in der Ostukraine ab dem 28. Juli 2020. Er diente von 1991 bis 1994 als erster Präsident der Ukraine. Mehr zum Thema - Stanislaw Schuschkewitsch, erster Staatschef vom unabhängigen Weißrussland gestorben

