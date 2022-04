Moskau weist 40 deutsche Diplomaten aus: Wie du mir, so ich dir

Russland hat 40 deutsche Diplomaten zu "unerwünschten Personen" erklärt und damit deren Ausweisung verfügt. Dem deutschen Botschafter in Moskau sei am Montag ein Protestschreiben gegen die unfreundliche Politik Berlins übergeben worden, teilte das Außenministerium in Moskau mit.

Quelle: Gettyimages.ru © Evgenii Bugubaev/Anadolu Agency

Anfang April hatte die Bundesregierung entschieden, eine "erhebliche Zahl von Angehörigen der russischen Botschaft" zu unerwünschten Personen zu erklären. Seitens des Auswärtigen Amtes hieß es damals, dass 40 Mitglieder des diplomatischen Personals der russischen Botschaft ausgewiesen werden. Sie hatten fünf Tage Zeit, Deutschland zu verlassen. Berlin schmeißt 40 russische Diplomaten raus – Moskau will "symmetrisch" antworten Nun folgt die Gegenmaßnahme aus Moskau. Russland hat 40 deutsche Diplomaten zu "unerwünschten Personen "erklärt und damit deren Ausweisung verfügt. Der deutsche Botschafter in Moskau sei einbestellt und darüber informiert worden. Ihm sei am Montag ein Protestschreiben gegen die unfreundliche Politik Berlins und gegen die Ausweisung von 40 russischen Diplomaten Anfang April übergeben worden, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa zufolge entspräche die Zahl etwa einem Drittel des deutschen diplomatischen Korps in Russland. Mehr zum Thema - Liveticker zum Ukraine-Krieg: Zwei Drohnen in Grenzregion Kursk eingedrungen und abgeschossen

